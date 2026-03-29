Mourinho: «Si quitas a Cristiano Ronaldo, Portugal se convierte en un equipo normal»

Portugal se llevó un mal empate a 0-0 en el partido que disputó esta noche en el Estadio Azteca de Ciudad de México contra México. Un partido en el que participaron muchos talentos importantes de la selección portuguesa, como Nuno Mendes, Chico Conceicao, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Vitinha y Joao Neves, pero en el que no estaba prevista la participación de la estrella Cristiano Ronaldo.





Y precisamente esta ausencia, a menudo solicitada por la opinión general de la afición en Portugal, ha desatado, sin embargo, a otro grande de la historia del fútbol del país, el entrenador del Benfica José Mourinho, quien, al comentar el partido, ha subrayado que esta selección se ve realmente mermada cuando CR7 no está.



