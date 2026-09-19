José Mourinho, entrenador del Real Madrid, rechazó establecer una comparación con el once del Atlético de Madrid antes del derbi de la capital española, mañana domingo, en la séptima jornada de LaLiga, en el estadio Metropolitano.

El diario Sport publicó las declaraciones de Mourinho durante la rueda de prensa, en la que dijo: "No quiero compararme con el once del Atlético de Madrid. Oblak contra Courtois, Romero contra Rüdiger, no quiero ir en esa dirección".

Y añadió: "La plantilla del Atlético es fuerte y tiene muchas soluciones, además de que Diego Simeone es un gran entrenador y cuenta con jugadores que representan su personalidad y poseen el ADN propio de su equipo. Ha trabajado con ellos durante muchos años. Los miro y creo que estarán ahí peleando por el título del campeonato".

Y sobre la derrota de la temporada pasada, comentó: "No soy pesimista. No quiero pensar en las cosas ni desde el lado positivo ni desde el negativo. Tú, como periodista, planteas la pregunta para bien y para mal. Y yo solo respondo desde el lado positivo".

Y prosiguió: "La valoración que me doy a mí mismo es que he dado lo máximo de mí. No puedo dar más. Y eso no significa que no deba seguir dando lo máximo de mí a todos los niveles. En mi caso, no siempre se trata de entrenar y disputar partidos. Es algo más amplio, la construcción de un club, y no solo entrenar o elegir quién va a jugar".

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