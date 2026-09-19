¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
Traducido por

Mourinho: no soy pesimista antes del derbi y Simeone es un compañero de armas; no intervine en la decisión de Zidane

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
D. Simeone
Z. Zidane
A. Tchouameni
España

La plantilla del Atlético de Madrid es fuerte y cuenta con muchas soluciones

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, rechazó establecer una comparación con el once del Atlético de Madrid antes del derbi de la capital española, mañana domingo, en la séptima jornada de LaLiga, en el estadio Metropolitano.

El diario Sport publicó las declaraciones de Mourinho durante la rueda de prensa, en la que dijo: "No quiero compararme con el once del Atlético de Madrid. Oblak contra Courtois, Romero contra Rüdiger, no quiero ir en esa dirección".

Y añadió: "La plantilla del Atlético es fuerte y tiene muchas soluciones, además de que Diego Simeone es un gran entrenador y cuenta con jugadores que representan su personalidad y poseen el ADN propio de su equipo. Ha trabajado con ellos durante muchos años. Los miro y creo que estarán ahí peleando por el título del campeonato".

Y sobre la derrota de la temporada pasada, comentó: "No soy pesimista. No quiero pensar en las cosas ni desde el lado positivo ni desde el negativo. Tú, como periodista, planteas la pregunta para bien y para mal. Y yo solo respondo desde el lado positivo".

Y prosiguió: "La valoración que me doy a mí mismo es que he dado lo máximo de mí. No puedo dar más. Y eso no significa que no deba seguir dando lo máximo de mí a todos los niveles. En mi caso, no siempre se trata de entrenar y disputar partidos. Es algo más amplio, la construcción de un club, y no solo entrenar o elegir quién va a jugar".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-ATLETICOAFP

    Simeone sabe lo que siento y lo que pienso

    Y añadió: «¿La opinión de Simeone? A lo largo de tu carrera se dicen muchas tonterías. Si echas la vista atrás, no encontrarás a ninguno de nosotros que no haya dicho tonterías» (en referencia a un comentario que hizo durante un enfrentamiento con Simeone en la Champions League hace años).

    Y recalcó: «Al final, o respetas o no respetas. El día que se pusieron en contacto conmigo para preguntarme si podía hablar sobre Simeone en su documental, no lo pensé ni un minuto. Él sabe lo que siento y lo que pienso. Rivales una vez más, pero somos compañeros de batalla».

    Sobre Tchouameni, explicó: «No tuve ninguna influencia en la decisión de Zidane de no convocarlo. Me sorprendió un poco la situación. Ambos hablaron entre ellos y llegaron a la conclusión de que lo mejor para Aurélien era disponer de tiempo para realizar la pretemporada que no había hecho».

    Y señaló: «¿El parón internacional? No podemos hacer otra cosa que adaptarnos. Si nos quedan 4 jugadores a lo largo de 20 días, después uno de ellos llegará 3 días antes, y otro 4 días antes, y eso antes del partido contra el Villarreal».

    • Anuncios
  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El clásico y el derbi forman parte de la cultura

    Y señaló: «¿El clásico o el derbi? Me motiva por igual jugar la próxima jornada ante el Villarreal, o ante un rival en un clásico o un derbi. Para mí no hay diferencia. El clásico y el derbi son parte de la cultura. Son parte de la historia. Y, por supuesto, por eso tienen algo especial. Pero ¿en cuanto a la motivación? Esa está presente cada día».

    Y explicó: «Siempre he intentado adaptarme a las capacidades de los jugadores de mi equipo. Siempre he dicho que el Inter de Milán al que dirigí podía aguantar 90 minutos en un bloque defensivo bajo, y siempre habríamos estado en nuestra zona de confort. Podíamos aguantar 3 horas en un bloque bajo, y no nos habrían marcado ni aunque murieran en el intento. Es una cuestión que tiene que ver con las características de los jugadores».

    Y agregó: «Si me preguntas si me gusta defender en bloque bajo, respondería que me gusta saber cómo defender en los momentos de juego en bloque bajo. En todos los partidos se dan momentos así, ya duren cinco minutos o diez. Es una de las cosas en las que trabajamos para mejorar».

    Y Mourinho subrayó: «Debemos ser conscientes de que pasaremos por momentos así. Tenemos que saber cómo colocarnos y cómo competir durante ellos».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA