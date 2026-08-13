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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Mourinho no logra resolver las crisis del Real Madrid antes del inicio de la temporada: ¿pagará el precio?

FEATURES
J. Mourinho
Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Amistosos
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División
Portugal
España
Alemania

Los resultados de los amistosos tapan los problemas: ¿sufre el conjunto merengue en las pruebas oficiales?

El Real Madrid se acerca al cierre de su etapa de preparación para la nueva temporada, pero los resultados positivos en los partidos amistosos no han logrado ocultar los interrogantes que rodean el rendimiento del equipo, después de que quedara de nuevo en evidencia su falta de una identidad clara en la construcción del juego, además de la existencia de espacios entre sus líneas y errores de concentración que podrían convertirse en un verdadero problema con el inicio de las competiciones oficiales.

Y a pesar de que José Mourinho todavía se encuentra en una fase de probar a los jugadores y repartir minutos, el enfrentamiento ante el Deportivo de La Coruña, que se disputó anoche, miércoles, y que el conjunto blanco resolvió por 1-0, volvió a confirmar que el equipo aún no ha alcanzado la fórmula que le otorgue el equilibrio y la capacidad de imponer su estilo ante los rivales.

  • Buenos resultados, pero un rendimiento que no tranquiliza

    El Real Madrid ha logrado la victoria en todos sus partidos de preparación hasta ahora, pero eso no ha sido suficiente para disipar la preocupación por el nivel de juego.

    Y parece que Mourinho sigue buscando la combinación adecuada entre las líneas del equipo, sobre todo porque el conjunto tiende, en algunos tramos de los partidos, a perder la cohesión, lo que permite a los rivales aprovechar los espacios y obliga al entrenador a reordenar sus fichas tras cada enfrentamiento.

    Según el diario "Sport", Mourinho considera que el equipo "avanza", pero los rasgos del trabajo que aún le espera se hacen evidentes por sus reacciones durante los partidos, en un momento en que el ambiente de los entrenamientos ha mejorado, según fuentes conocedoras del día a día dentro del club.

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  • Bernardo Silva: una pieza en busca de su lugar

    En medio de este panorama, Bernardo Silva emerge como una de las claves más importantes del nuevo proyecto, después de haber dotado al centro del campo de una mayor organización desde su llegada al equipo.

    El jugador portugués no es visto únicamente como un elemento capaz de marcar la diferencia en el último tercio, sino también como una solución para construir las jugadas desde atrás y conectar las líneas, un rol que lo ha hecho más influyente durante los últimos partidos.

    Por el contrario, Camavinga no ha logrado hasta ahora aportar el plus requerido para la creación de juego, mientras que sus cualidades parecen totalmente diferentes a las de Bernardo, lo que deja al Real Madrid necesitado de una mayor compenetración entre los elementos del mediocampo.

    Con el regreso cada vez más cercano de las estrellas al once titular, Mourinho tendrá ante sí una verdadera prueba para determinar cómo repartir los roles, sobre todo porque el técnico portugués mantuvo la participación de varios elementos titulares en el último partido amistoso ante el Schalke.

  • La ausencia de Rodri complica aún más las soluciones

    Y ante la imposibilidad de fichar a Rodri, no parece que el Real Madrid disponga de una solución directa capaz de resolver todos sus problemas en la construcción del juego.

    Por ello, Mourinho podría depender en mayor medida de talentos capaces de marcar la diferencia con una acción individual, como Arda Güler, Brahim Díaz y Thiago Pitarch, ya sea mediante un pase decisivo que rompa una defensa replegada o un movimiento individual que cambie el rumbo del partido.

    Sin embargo, apostar por las soluciones individuales sigue siendo arriesgado, especialmente ante los equipos que recurrirán al repliegue defensivo y al cierre de espacios, un tipo de rival ante el cual las debilidades del Real Madrid podrían encontrar una oportunidad recurrente para salir a la luz.

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  • El centro del campo: una ecuación que no se completó

    El centro del campo sigue siendo una de las zonas que más necesitan definición, a la espera del regreso de Aurélien Tchouaméni al grupo.

    Ante la falta de estabilidad en los roles, Güler continúa buscando la manera de permitir que el resto de los jugadores se beneficien de sus cualidades, mientras que Federico Valverde no ha mostrado el nivel que se esperaba de él desde el Mundial, pese a sus repetidos intentos de sumarse al ataque desde la segunda línea.

    La pregunta más importante sigue estando relacionada con cómo repartir los espacios y los roles entre Valverde y Camavinga, después de que se haya rebajado la intensidad de la competencia entre los jugadores dentro de Valdebebas, pero solo los partidos oficiales revelarán si la compenetración entre ambos se ha convertido en una realidad o en una simple tregua temporal.

  • El examen de Mourinho se extiende hasta el banquillo

    Mourinho trabaja en probar a un grupo de jugadores de la academia y elementos suplentes con el fin de definir la lista definitiva sobre la que desea apoyarse, para la que ha fijado un plantel reducido que incluye a unos 20 jugadores.

    Esta elección lleva al mismo tiempo un mensaje claro para los jugadores que no entran dentro de sus cálculos principales, sobre todo porque la presencia de algunos elementos difíciles de descartar ha cerrado el camino a nuevos fichajes en ciertas posiciones.

    Destacan nombres como Camavinga y Raúl Asencio entre los jugadores rodeados de interrogantes, en un momento en el que el club intenta reorganizar su plantilla sin que el asunto de las salidas se convierta en una nueva crisis.

  • La defensa a prueba: Konaté ante la oportunidad de reivindicarse

    Mourinho concede una gran importancia al trabajo colectivo, al considerar que sus mejores versiones como técnico surgieron cuando el equipo se transformó en un bloque único que superaba las capacidades de sus individualidades.

    Sin embargo, este estilo hace que los elementos que no encajan en el sistema resulten más evidentes, lo que genera un debate dentro del club sobre los cambios que ha experimentado la plantilla tras dos temporadas sin títulos, y sobre si estos han abordado la raíz del problema o se han limitado a tratar algunos puntos débiles.

    En la línea defensiva, Antonio Rüdiger sigue presente pese a sufrir de forma recurrente problemas en la rodilla, mientras aumenta la presión sobre otros nombres como Asensio, que renovó su contrato pero no cuenta con garantías reales sobre su lugar en el nuevo proyecto.

    Por el contrario, Ibrahima Konaté afronta la difícil tarea de reivindicarse, después de haber ofrecido una temporada irregular con el Liverpool, aunque encara la nueva experiencia con el deseo de recuperar su nivel y confirmar su capacidad para liderar la defensa del Real Madrid.

  • El ataque le da algo de esperanza a Mourinho

    Y en la línea ofensiva, la llegada de Carlos Espí supuso un impulso positivo, al igual que ocurrió anteriormente con Gonzalo García, que ocupó su lugar en las cuentas.

    Ambos jugadores representan un modelo de los jóvenes talentos que demuestran que el sacrificio y el compromiso no son menos importantes que el talento, especialmente en un equipo que ha sufrido en momentos decisivos una falta de contundencia y solidez.

    Endrick sigue siendo uno de los jugadores que necesitan desarrollar precisamente este aspecto; el delantero brasileño es capaz de generar una ocasión peligrosa en un instante, pero puede cometer en la jugada siguiente una entrada o una acción que no se corresponde con el contexto del partido.

  • El viejo problema vuelve de nuevo

    En su análisis del panorama, el diario "Mundo Deportivo" consideró que el Real Madrid, tanto con Mourinho como sin él, y con la llegada de un jugador como Bernardo Silva o sin ella, sigue buscando una respuesta al problema que lo ha acompañado en los últimos años: la ausencia de una identidad ofensiva clara.

    Con el final del verano cada vez más cerca, Mourinho no dispone de mucho tiempo para encontrar soluciones, ya que los amistosos de prueba pasarán a ser cosa del pasado en cuanto arranque la temporada, y entonces todas estas observaciones se convertirán en auténticas crisis si el equipo no logra corregir sus puntos débiles.

    Los resultados por sí solos pueden ocultar los defectos durante la pretemporada, pero no serán suficientes cuando comiencen los partidos que deciden los títulos.