José Mourinho volverá al Olímpico y se enfrentará a la Roma, su exequipo, en la segunda jornada de la Champions League. De esto y de mucho más habló el portugués en una entrevista con el Corriere dello Sport. Estas fueron sus palabras.
Mourinho: «La Roma siempre será mi casa. El día de la final de Budapest fui destituido, allí ya estaba muerto. ¿Yo como Totti? Respondo así»
«No existe ni existirá jamás una palabra mía contra la Roma o contra su propiedad: cuando me voy, me voy limpio y con un sentimiento que será para siempre mi casa. Hice un comentario negativo por el que me disculpé con Tiago Pinto. Me voy limpio. A veces puede parecer que no, pero en las relaciones humanas, dentro del club, soy una persona muy educada. Me voy bien, siempre con la sensación de que será para siempre mi casa, aunque ya no lo sea. Volver a Madrid significa también volver a casa. He estado aquí tres años que seguramente valen treinta, porque ha sido un periodo muy, muy particular. He vuelto a casa por este vínculo emocional que he tenido con el club».
«Creo que lo que creó el vínculo entre yo y los aficionados de la Roma fue el hecho de que ellos entendieron que nunca me he preocupado por mí mismo, por mi imagen o por mis relaciones, ni con la propiedad ni con la política del fútbol italiano, ni tampoco con vosotros, la prensa. Tú sabes que es verdad (refiriéndose al director del CorSport, Ivan Zazzaroni): probablemente eres uno de los dos o tres periodistas con los que tengo una relación. He estado en Italia cuatro años y medio. Ellos entendieron que para mí solo existían la Roma y los romanistas. He luchado por ellos, lo he dado todo. Ganamos una competición que para un club acostumbrado a ganar mucho quizá habría tenido un significado menor. Para un equipo, para un club que no gana tanto, en cambio tiene un significado enorme».
«Un día, un representante amigo mío fue a Trigoria y me mandó una foto de la entrada. Sigue estando esa copa, solo está esa. Es la copa que caracteriza la entrada del centro de entrenamiento. Este vínculo nace también de su amor por el club, algo que no puede no tocarte. Ellos entendieron que lo he dado todo. He cometido errores, me he equivocado, he perdido partidos, pero siempre entendieron que he luchado por ellos. La final de Budapest es el punto más alto de esta conexión. Termina la final, nos vamos de vacaciones y, cuando vuelvo, vuelvo ya muerto. Vuelvo muerto por la UEFA, que me hizo pagar por algo de lo que no era responsable. Lo que pasó en el aeropuerto no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad son los insultos al árbitro en el garaje, y por eso debes pagar. No debes pagar por lo que pasó en el aeropuerto, porque no es culpa mía. Yo pagué también por eso. Pagué por la relación con la propiedad, que tenía un perfil y un enfoque distintos de los míos respecto a lo que había pasado en la final. Volví ya muerto. Unos meses después ya estaba fuera».
«¿Yo como Totti? A Francesco no se le toca. No me siento para nada cerca de él, ni me siento el segundo en el corazón de la gente. La Roma tiene una historia bellísima, aunque con pocos momentos de gloria. Ha tenido jugadores absolutamente históricos. Se me viene uno enseguida a la cabeza: Bruno Conti, porque lo amo. Yo solo he sido una persona que estuvo allí, lo dio todo y la gente lo entendió. Como te decía antes, la final de Budapest, más que la que gané, define claramente el sentimiento que ellos tienen hacia mí».
«¿Qué espero del Olímpico? No espero pancartas. No espero nada. Espero respeto. Todavía no he empezado a prepararme para ese partido, ni desde el punto de vista del entrenador que debe afrontar un encuentro importante, ni desde el del ex que vuelve a casa. Todavía no lo he pensado. Tengo que protegerme y protegerme significa prepararme de la mejor manera posible para hacer bien mi trabajo. Para hacer bien mi trabajo tengo que concentrarme en esto e intentar olvidar dónde estoy y contra quién juego. Con la Roma no me había pasado nunca, pero lo hice con el Inter hace pocos meses y cuando volví al Chelsea. Ya me ha pasado muchas veces, pero tengo que decir que Roma es diferente. Por primera vez tendré que recorrer ese camino que lleva al estadio, cuando entras en la zona de las pistas de tenis, esa cosa bellísima. Tengo que prepararme, porque será la primera vez que iré allí sin tener de mi lado esa pasión bellísima e increíble de los aficionados de la Roma. También tengo que preparar a mis jugadores, porque es una manera diferente de vivir un partido. Obviamente son futbolistas de altísimo nivel, acostumbrados a jugar finales y semifinales de los Mundiales, finales de Champions. Pero quiero prepararlos para esta belleza antagonista. Incluso como rival, jugar allí es de una belleza extrema».
«Nunca he hablado públicamente de mi relación con los Friedkin. Si ahora, al volver a Roma, tuviera que encontrármelos en el pasillo antes o después del partido, los saludaría sin ningún problema. Sin hacerlo, en mi historia con la Roma, fui destituido el día de la final. El día de la final de Budapest fue el día en que fui destituido. Luego quedan los recuerdos y la historia que has vivido, que no olvidas. Pero no es algo que me atormente».
«¿La vuelta al Real? Los rumores empezaron cuando no había habido ningún contacto. Yo estaba en el Benfica, feliz. Es un club especial para mí. Estaba a diez minutos de casa, algo que no ocurría desde hacía veinte años. Era un club que necesitaba dar un salto y pensaba quedarme allí, con mi contrato de tres años. Luego empezaron los rumores. Me sorprendieron. Pensé: “Son solo rumores”. El Real Madrid había cambiado de entrenador a mitad de temporada, luego había llegado Arbeloa. Las cosas y los resultados no eran excepcionales. Empezaron los rumores, pero nadie había hablado conmigo. Mi relación con el Real Madrid dura desde hace trece años: desde el momento en que me fui siempre hemos seguido en contacto, somos amigos, estamos unidos. No había nada que ocultar».
«¿Manchester City? Prefiero tomármelo un poco con humor. Pienso que llegaremos a una conclusión, pero nosotros dos, que rondamos los sesenta, tendremos que tener la suerte de seguir aquí cuando llegue el veredicto final. Ahora llegará una sentencia, luego un recurso… Yo tendré ochenta años».
«¿Árbitros? No creo que el problema sea yo. Creo que es la mala suerte ligada al momento en el que llego a un determinado club. Aquí, en el Real Madrid, viví los años importantes del caso Negreira. Nadie lo sabía, pero nosotros los vivimos y los sufrimos. Ahora se sabe. Luego, en Turquía, estuvo el gran escándalo. Me ha pasado muchas veces vivir este tipo de situaciones».
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