«No existe ni existirá jamás una palabra mía contra la Roma o contra su propiedad: cuando me voy, me voy limpio y con un sentimiento que será para siempre mi casa. Hice un comentario negativo por el que me disculpé con Tiago Pinto. Me voy limpio. A veces puede parecer que no, pero en las relaciones humanas, dentro del club, soy una persona muy educada. Me voy bien, siempre con la sensación de que será para siempre mi casa, aunque ya no lo sea. Volver a Madrid significa también volver a casa. He estado aquí tres años que seguramente valen treinta, porque ha sido un periodo muy, muy particular. He vuelto a casa por este vínculo emocional que he tenido con el club».





«Creo que lo que creó el vínculo entre yo y los aficionados de la Roma fue el hecho de que ellos entendieron que nunca me he preocupado por mí mismo, por mi imagen o por mis relaciones, ni con la propiedad ni con la política del fútbol italiano, ni tampoco con vosotros, la prensa. Tú sabes que es verdad (refiriéndose al director del CorSport, Ivan Zazzaroni): probablemente eres uno de los dos o tres periodistas con los que tengo una relación. He estado en Italia cuatro años y medio. Ellos entendieron que para mí solo existían la Roma y los romanistas. He luchado por ellos, lo he dado todo. Ganamos una competición que para un club acostumbrado a ganar mucho quizá habría tenido un significado menor. Para un equipo, para un club que no gana tanto, en cambio tiene un significado enorme».





«Un día, un representante amigo mío fue a Trigoria y me mandó una foto de la entrada. Sigue estando esa copa, solo está esa. Es la copa que caracteriza la entrada del centro de entrenamiento. Este vínculo nace también de su amor por el club, algo que no puede no tocarte. Ellos entendieron que lo he dado todo. He cometido errores, me he equivocado, he perdido partidos, pero siempre entendieron que he luchado por ellos. La final de Budapest es el punto más alto de esta conexión. Termina la final, nos vamos de vacaciones y, cuando vuelvo, vuelvo ya muerto. Vuelvo muerto por la UEFA, que me hizo pagar por algo de lo que no era responsable. Lo que pasó en el aeropuerto no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad son los insultos al árbitro en el garaje, y por eso debes pagar. No debes pagar por lo que pasó en el aeropuerto, porque no es culpa mía. Yo pagué también por eso. Pagué por la relación con la propiedad, que tenía un perfil y un enfoque distintos de los míos respecto a lo que había pasado en la final. Volví ya muerto. Unos meses después ya estaba fuera».