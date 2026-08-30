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Traducido por

Mourinho: la derrota llegará, y este jugador brilló pese a que "no goza del cariño"

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
J. Mourinho
E. Camavinga
España

Las quejas del Málaga sobre el arbitraje no merecen comentario, y Bellingham es asombroso

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, elogió la victoria de su equipo por 4-0 sobre el Málaga, en la tercera jornada de LaLiga, y dedicó varios halagos individuales a sus jugadores.

El diario Marca publicó las declaraciones de Mourinho, quien afirmó: "Era un objetivo para nosotros mantener la portería a cero y trabajar bien. No siempre podemos atacar con ferocidad, pues a veces el rival avanza, y tenemos que defender bien".

Y continuó: "¿La rotación? Ese es mi objetivo. Les dije a los jugadores que iba a hacer muchos cambios antes del partido contra la Real Sociedad. Quiero dar participación a jugadores que tienen la misma calidad que los demás. Es una cuestión de la elección del entrenador, no de que haya un jugador con más o menos calidad, porque todos tienen calidad".

Y señaló: "Es importante que la afición se haya divertido, pero si la gente tiene una visión de lo que significa el fútbol de alto nivel, también debe disfrutar de la segunda parte".

Y subrayó: "Vimos a un equipo que trabaja bien en defensa, y vimos a Vinicius Junior perder el balón y luego volver a defender y recuperarlo".

Mourinho apuntó: "El fútbol no se trata únicamente de disfrutar de la belleza de los goles. No se pueden marcar 121 goles en una sola temporada salvo cuando tienes jugadores de alto nivel en el ataque".

Y añadió: "Ya hemos marcado 10 goles en 3 partidos, pero ganaremos alguno de los partidos por 1-0 y saldremos con la misma alegría".

Y sobre las quejas del Málaga por el arbitraje, Mourinho respondió: "No merece comentarios".

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Debemos tener calma con Diomande

    Sobre el nivel de Huijsen, comentó: «Hablé con él y me gusta mucho que un central tenga calidad en el trato del balón y que dé pases entre líneas, pero para mí lo más importante es su fuerza, su contundencia, su confianza en sí mismo y su capacidad para ganar los duelos. Ha evolucionado mucho. Estuvo dominante y decisivo, y esta es la versión que quiero».

    En cuanto al brillo de Bellingham, explicó: «Es muy exigente consigo mismo, y también con los demás. No quería que defendiera casi como un segundo lateral izquierdo. Es un jugador increíble».

    Mourinho destacó: «Pero hoy, un jugador que no recibe mucho cariño hizo un gran partido, y es Camavinga».

    Sobre la sintonía entre Mbappé, Vinicius y Bellingham, comentó: «Los buenos jugadores siempre quieren jugar juntos, porque tienen la misma velocidad de pensamiento, la misma calidad, y siempre deben ser compatibles».

    Y subrayó: «Se decía que el entrenador no quería a los tres jugadores, pero lo que yo digo es que siempre quiero lo mejor».

    Sobre Diomande, explicó: «¿Cuánto pagamos por él? Normalmente, cuando un jugador cuesta tanto dinero, se espera que llegue y ofrezca un rendimiento extraordinario desde el principio, pero es muy joven y debemos tener calma. Está rindiendo muy bien, pero paso a paso».

    Mourinho concluyó: «Vendrá una mala racha, vendrá la lesión de un jugador importante, vendrán vuestras críticas, vendrá la derrota, todo eso vendrá, porque estas cosas pasan siempre. Entonces tendremos que sacar toda la fuerza del equipo que estamos construyendo, porque en esos momentos debemos estar equilibrados y no permitir que un periodo negativo tenga un impacto en toda la temporada».

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