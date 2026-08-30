José Mourinho, entrenador del Real Madrid, elogió la victoria de su equipo por 4-0 sobre el Málaga, en la tercera jornada de LaLiga, y dedicó varios halagos individuales a sus jugadores.

El diario Marca publicó las declaraciones de Mourinho, quien afirmó: "Era un objetivo para nosotros mantener la portería a cero y trabajar bien. No siempre podemos atacar con ferocidad, pues a veces el rival avanza, y tenemos que defender bien".

Y continuó: "¿La rotación? Ese es mi objetivo. Les dije a los jugadores que iba a hacer muchos cambios antes del partido contra la Real Sociedad. Quiero dar participación a jugadores que tienen la misma calidad que los demás. Es una cuestión de la elección del entrenador, no de que haya un jugador con más o menos calidad, porque todos tienen calidad".

Y señaló: "Es importante que la afición se haya divertido, pero si la gente tiene una visión de lo que significa el fútbol de alto nivel, también debe disfrutar de la segunda parte".

Y subrayó: "Vimos a un equipo que trabaja bien en defensa, y vimos a Vinicius Junior perder el balón y luego volver a defender y recuperarlo".

Mourinho apuntó: "El fútbol no se trata únicamente de disfrutar de la belleza de los goles. No se pueden marcar 121 goles en una sola temporada salvo cuando tienes jugadores de alto nivel en el ataque".

Y añadió: "Ya hemos marcado 10 goles en 3 partidos, pero ganaremos alguno de los partidos por 1-0 y saldremos con la misma alegría".

Y sobre las quejas del Málaga por el arbitraje, Mourinho respondió: "No merece comentarios".

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