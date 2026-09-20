¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Mourinho estalla contra los árbitros: Negreira ya no existe, pero no hablaré de "conspiración"

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Barcelona
España

Quiero abrazar a los jugadores del Madrid y felicito al comité de árbitros

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, atacó al arbitraje tras la derrota de su equipo por 1-2 ante el anfitrión Atlético de Madrid, en la cumbre de la séptima jornada de LaLiga española.

El Atlético de Madrid consiguió un penalti en la segunda mitad, con el que anotó el gol de la ventaja, después de la expulsión de Dean Huijsen, jugador del conjunto merengue, en el minuto 52.

La cuenta Madrid Zone en la red social X publicó las declaraciones del técnico portugués en la rueda de prensa, donde dijo: "Las faltas que cometieron Kang-in Lee y Romero contra Valverde y con Bellingham, ¿verdad? Es evidente que esas dos faltas merecían dos tarjetas rojas".

Y añadió: "El partido debería haberse convertido en 11 jugadores contra 9 durante 50 minutos, pero, en lugar de eso, pasó a ser 11 contra 10 en nuestra contra".

Mourinho insistió: "Quiero abrazar a los jugadores de mi equipo, porque lo dieron todo. Su rendimiento en la primera mitad estuvo al máximo nivel, y luego las cosas se complicaron en la segunda mitad por la expulsión de Huijsen".

Señaló: "El señor Trujillo, el árbitro asistente de vídeo, que no llamó al árbitro para revisar la situación de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid".

Y apuntó: "Basta con mirar la temporada pasada, en muchos partidos ante el Real Madrid. En cuanto al pobre árbitro Ortiz, es evidente que no puede lidiar con la presión en partidos de este tipo".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    El comité de árbitros: pobrecillos

    El técnico portugués ironizó al afirmar: "Quiero felicitar al comité de árbitros que elige a los colegiados. En primer lugar, es extraño que hace semanas se filtraran noticias que indicaban que este árbitro había sido elegido para dirigir este partido, cuando normalmente los árbitros se designan la misma semana en que se disputa el encuentro".

    Y añadió: "Luego viene la elección de esta combinación: un árbitro asistente de vídeo que tiene una historia extraña con el Real Madrid una y otra vez, junto a un árbitro flojo y con poca experiencia, que solo ha dirigido partidos pequeños. Pobre comité de árbitros, ha cometido un error, pobrecillos".

    Mourinho explicó: "En circunstancias normales, diría que no debemos rendirnos, por supuesto, pues aún queda mucho por lo que jugar, y solo estamos en septiembre, pero está claro que estas no son circunstancias normales".

    Y agregó: "No quiero profundizar en el asunto, pero es evidente que hay cosas muy extrañas, extrañísimas. Esperaba que, al regresar a LaLiga, encontraría las cosas distintas a como estaban cuando me marché en 2013, pero, por desgracia, las cosas siguen igual".

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    No culpo a los jugadores del Real Madrid de nada

    Mourinho también repasó imágenes de las tarjetas rojas que no se mostraron a los jugadores del Atlético de Madrid.

    Y subrayó: "Solo pido a los árbitros y al comité de árbitros que nos dejen competir, nada más. No voy a decir que lo que ocurrió hoy fue algo urdido y una conspiración, ¿verdad? Es simplemente un error, ¿no?".

    Y afirmó: "No culpo a los jugadores de mi equipo de nada hoy... Lo dieron todo, y estoy muy orgulloso de ellos. Mostraron ganas, lucha y determinación, y siguieron compitiendo hasta el final".

    Y dijo: "Si se nos permite competir, entonces sí, todavía podemos aspirar a ganar LaLiga y competir por ella".

    Y concluyó: "Aunque salimos del partido con la sensación de decepción por la derrota, la buena sensación es saber que tus jugadores lo dieron todo y que no puedes reprocharles nada".

  • imago-sport-1083576025.jpgAlterphotos

    Nigeria ya no existe, ¿verdad?

    Tal y como publicó el diario Sport, algunas de las declaraciones de Mourinho, en las que dijo: "Queremos estar en lo más alto. No queremos el segundo, tercer, cuarto ni quinto puesto. Queremos tener más puntos de los que tenemos ahora, eso está claro".

    Y prosiguió: "Han pasado cosas llamativas en las últimas semanas, y aquí en este estadio, y el gol anulado a Osasuna, y el penalti en San Sebastián, y el penalti en Barcelona, y la no expulsión de un jugador ante el Athletic Bilbao por parte de este árbitro, que fue amable con el Barcelona".

    En la última pregunta, sobre el caso Negreira, José Mourinho prefirió no entrar en ninguna polémica.

    El técnico portugués respondió: "Negreira ya no existe, ¿verdad? Si ya no existe, entonces el asunto no está manchado por Negreira".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google