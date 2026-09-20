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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Traducido por

Mourinho, en una situación delicada: la imponente maquinaria de Flick enciende la mecha de la crisis en el Real Madrid

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
España
Portugal
Alemania
Argentina

Calma catalana y huracán madridista

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aparca temporalmente durante tres semanas la trayectoria arrolladora de su equipo, mientras el Barcelona se sitúa en lo más alto de LaLiga con un promedio de resultados récord, con la esperanza de que el "virus FIFA" no afecte a sus jugadores —y en especial a Raphinha, que atraviesa su mejor momento— durante el parón internacional y la marcha de los futbolistas para representar a sus selecciones.

En contraste, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respira aliviado tras la victoria sobre el Real Madrid, mientras José Mourinho hierve de ira, pues afronta veintiún días de crisis y polémica en el entorno del club merengue tras la derrota en el derbi (2-1) que ha debilitado su posición.

Esto se debe, en primer lugar, a la decisión de Mourinho de sustituir a Vinicius Junior en un momento crítico en el que el partido se convirtió en una tarea ardua y complicada, según informó el diario catalán "Sport".

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick presume de un registro impresionante

    El Barcelona puede presumir de un registro impresionante de siete victorias en siete partidos, con goleadas contundentes en la mayoría de los encuentros gracias a un estilo de juego que combina brillantez y eficacia.

    Se disiparon todas las dudas que rondaban en torno a la fragilidad defensiva que sufrió el equipo de Flick en sus dos primeras temporadas con el Barça, y ello gracias a la intensidad de la presión, a la magnificencia del juego colectivo y a la efectividad de los delanteros; y en especial Raphinha y el rol de "ariete" que le ideó el técnico alemán, lo que lo transformó en un delantero puro de altísimo nivel.

    Los 31 goles que ha marcado el Barcelona eclipsan por completo los siete que ha recibido en su portería; y 12 de esos goles llevan la firma de Raphinha, que brilla con un nivel comparable al de los grandes astros brasileños en la historia del club, desde Evaristo y Ronaldinho hasta Romário y Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick ajusta el ritmo de su proyecto

    Desde el primer día, Flick definió con claridad los pilares fundamentales de su proyecto: un estilo de juego muy ofensivo basado en la presión intensa, una línea defensiva adelantada y la máxima entrega física.

    El partido se sustenta en el intercambio de ataques y la igualdad, donde la victoria es para el mejor equipo; algo que requiere jugadores con un enorme talento, extraordinarias capacidades físicas y un compromiso total con el objetivo colectivo.

    Raphinha es la encarnación perfecta de estos conceptos, por lo que no resultó extraño que asumiera el papel de capitán y se convirtiera en un ejemplo para estrellas emergentes como Lamine Yamal, ya que juntos forman una dupla letal.

    Por otro lado, la llegada de Rodri contribuyó a aportar la madurez necesaria —en colaboración con Pedri— para regular el estilo del equipo y equilibrar el empuje ofensivo vertical y la energía desbordante que aportan jugadores como Fermín, Gordon y Adame.

    Los fichajes que cerró el director deportivo Deco el pasado verano no solo añadieron calidad, sino que también reforzaron la competencia por hacerse con un puesto en el once titular; algo que jugadores como Koundé y Baldé pueden confirmar sin duda alguna.

    Al mismo tiempo, la última incorporación procedente de la cantera, Xavi Espart, contribuyó a ampliar la base de jugadores polivalentes, al igual que Eric García y Gerard Martín, quienes conocen a la perfección la filosofía y el estilo de juego de "La Masia".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El derbi salva a Simeone y avergüenza a Mourinho

    El resultado del derbi, que terminó con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid (2-1) la noche del domingo, otorga un salvavidas a Simeone, quien reclamaba que se le concediera tiempo, insistiendo en que su equipo todavía está en construcción a pesar del paso de dos décadas.

    Por otro lado, el resultado del derbi coloca a José Mourinho en una posición delicada, teniendo en cuenta que llegó con el objetivo de poner fin al dominio del Barcelona que se prolongó durante dos años, y quizás esto es lo que explica su enfado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

    Mourinho lanzó un feroz ataque contra el árbitro Ortiz Arias en la rueda de prensa, ya que el derbi presenció varias jugadas polémicas, la más importante de ellas la expulsión de Dean Huijsen, defensa del conjunto blanco, y la concesión de un penalti para el Atlético, además de la reclamación de los jugadores del conjunto blanco para que se expulsara al dúo del Atlético formado por Lee Kang-in y Cristian Romero por dos entradas peligrosas.

    Mourinho dijo en la rueda de prensa: «Se suponía que el partido iba a ser de 11 jugadores contra 9 durante 50 minutos, pero en lugar de eso se convirtió en 11 contra 10 en nuestra contra».

    Y añadió: «El señor Trujillo, el árbitro asistente de vídeo, que no llamó al árbitro para revisar la situación de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid; en cuanto al pobre árbitro Ortiz, es evidente que no puede lidiar con la presión en partidos de este tipo».

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La decisión de sustituir a Vinicius

    Queda por ver hasta qué punto se ha dañado la imagen del técnico portugués tras su decisión de sustituir a Vinicius Junior y dar entrada a Antonio Rüdiger en el minuto 59, cuando el marcador reflejaba que su equipo perdía por un gol a cero en el derbi.

    Poco después, los "rojiblancos" lograron ampliar el marcador hasta el 2-0, lo que devolvió a la memoria de muchos aficionados el episodio de la sustitución del jugador brasileño durante el Clásico ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu la temporada pasada; un episodio que había encendido la mecha de un fuerte conflicto interno, pese a que el Real Madrid había logrado la victoria y reforzado su liderato a costa del "Blaugrana".

    Unos meses después, Alonso fue destituido, y el caos se apoderó del vestuario del conjunto blanco, lo que llevó al presidente Florentino Pérez a decidir que era necesario el regreso del "Special One" para restablecer la disciplina y el orden.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Calma en el Barcelona, inquietud en el Madrid

    Todavía quedan 31 jornadas por disputarse en la Liga española, y Mourinho dispone de mucho tiempo para construir un equipo acorde a sus aspiraciones y mantener sus opciones de competir por el título hasta el último aliento; esto además del fuerte regreso del Atlético de Madrid bajo el mando del "Cholo".

    No obstante, la realidad indica que el Barcelona lidera actualmente con una diferencia de 5 puntos sobre los rojiblancos y 6 puntos sobre los blancos, una situación que podría generar preocupación y encender los debates en Madrid durante las próximas tres semanas.

    Mourinho disputará una serie de partidos antes de llegar al duelo del "Clásico" ante el Barcelona en el estadio "Spotify Camp Nou" el 25 de octubre, en una posición que le permita competir y demostrar su capacidad de desafiar al Barcelona en la lucha por el título.

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