Mourinho, el «viejo zorro», caza al Barcelona en una noche de equilibrio y errores fatales

La derrota del Barcelona ante el Real Madrid no fue un simple resultado decidido por pequeños detalles, sino que puso al descubierto una batalla táctica en la que José Mourinho logró explotar los puntos débiles del sistema de Hansi Flick, convirtiendo el ímpetu del conjunto catalán en una oportunidad perfecta para golpearlo en los espacios que dejaba a su espalda.
El técnico portugués no optó por refugiarse en la defensa durante todo el partido, ni concedió a su rival la ocasión de imponer su ritmo con facilidad, sino que afrontó el duelo con una flexibilidad evidente y varió la forma de presionar según el desarrollo del juego, mientras que el Barcelona pagó el precio de algunos errores individuales y de una mala gestión de las transiciones ofensivas, en una noche en la que quedó patente la diferencia entre la audacia táctica y el ímpetu descontrolado.