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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Traducido por

Mourinho desmonta la trampa del Barcelona: una señal de alarma para el sistema de Flick

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
H. Flick
J. Mourinho
X. Alonso
C. Ancelotti
España
Alemania
Portugal
Italia

El entrenador portugués supera a Ancelotti y Alonso

La superioridad del Barcelona en el Clásico ya no está garantizada por el simple hecho de imponer su estilo habitual, después de que empezaran a vislumbrarse los rasgos de un cambio notable en la manera en que el Real Madrid afronta las ideas de Hansi Flick.

De un enfrentamiento a otro, van cambiando detalles que pueden parecer pequeños, pero que plantean una pregunta mayor sobre la capacidad del técnico alemán de mantener la ventaja de su equipo frente a su eterno rival.

En un informe sobre el Clásico de ayer, en el que el Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, el diario Mundo Deportivo estableció una comparación entre los duelos de Flick y los entrenadores del Real Madrid: Mourinho, Xabi Alonso y Carlo Ancelotti, revelando una evolución notable de los merengues con el técnico portugués.

  • El diario español señaló: "El Real Madrid ya no cae en la trampa del fuera de juego en la que se apoya Hansi Flick con la misma facilidad, además de que Mourinho logró reducir la posesión del balón del Barcelona, en indicios que reflejan la evolución del conjunto blanco de un enfrentamiento a otro, en comparación con las etapas de Carlo Ancelotti y Xabi Alonso".

    Flick solo ha perdido dos de los ocho Clásicos disputados ante el Real Madrid en las distintas competiciones: uno ante el equipo de Alonso en el Santiago Bernabéu hace exactamente un año, por 2-1, y el otro ante el Real Madrid dirigido por José Mourinho en el Clásico de ayer.

    La comparación muestra una clara diferencia en la forma en que el Real Madrid afronta la trampa del fuera de juego en la que se apoya Flick. En el enfrentamiento del 26 de octubre de 2024, los jugadores de Ancelotti cayeron en fuera de juego 12 veces durante la derrota del Real Madrid por 0-4, pero esa cifra se redujo a una sola ocasión en la final de la Supercopa de España que el Barcelona ganó dos meses después.

    Y en el único Clásico ante Alonso, al Real Madrid le señalaron el fuera de juego cinco veces, antes de que la cifra descendiera a solo tres ocasiones en el último enfrentamiento ante el equipo de Mourinho.

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  • El Real Madrid progresa, una señal de alarma para Flick

    Estas cifras reflejan la capacidad del Real Madrid para aprender y adaptarse al estilo defensivo del Barcelona. La evolución no se limitó a saber lidiar con la línea defensiva adelantada, ya que Mourinho también logró reducir el dominio del balón del Barcelona, pese a que su estilo tiende teóricamente a ser más defensivo que el de Alonso.

    La posesión del Real Madrid aumentó del 31,5 % ante el Barcelona hace un año al 37,8 % en el clásico de ayer, y el número de sus pases creció de 274 a 380, tras la entrada de Bernardo Silva y Arda Güler.

    Mundo Deportivo concluyó: "Estas cifras colocan al Barcelona ante un reto evidente; con la evolución de sus rivales y su capacidad para encontrar soluciones a su estilo, el equipo de Flick se ve ahora obligado a mejorar su rendimiento, para que sus habituales puntos fuertes no se conviertan en una ecuación fácil de resolver para el Real Madrid".

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