En la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defiende a Vinicius JR y Kylian Mbappé de las críticas recibidas tras el partido ganado por 2-1 contra el Inter en Champions, un encuentro en el que el brasileño y el francés fallaron numerosas ocasiones para ampliar el resultado. Mou respondió citando un proverbio portugués: "¿Críticas a Vini y Mbappé? Estas críticas son como piedras lanzadas contra los árboles que dan fruto".
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Mourinho: "Contra el Inter podríamos haber marcado ocho goles, ¿por qué no lo dicen?"
Mourinho argumenta así su punto de vista: "Kylian tiene razón: un jugador que marca 40 goles por temporada no es un problema para el equipo. Hay diferentes tipos de personas, las que entienden y las que no entienden; estas últimas saben que no les interesa hablar de cosas positivas. He visto a Kylian replegarse con 10 hombres para ayudar a Cucurella. Aprecio mucho este tipo de comportamiento. Después, esas mismas personas no dicen que defendimos bien o que podríamos haber marcado ocho goles. Habrá partidos aburridos en los que los equipos no asumen riesgos y acaban 0-0. El Inter podría haber marcado cuatro goles, pero nosotros podríamos haber marcado ocho. ¿Por qué no lo dicen? ¿No están contentos de que hayamos ganado? El cuerpo técnico está muy contento; sufrimos y perdimos juntos contra el Betis. Tenemos este sentimiento y este compromiso de trabajar por el Real Madrid. Haremos todo lo posible para hacer feliz a la gente".
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