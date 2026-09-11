Mourinho: "Contra el Inter podríamos haber marcado ocho goles, ¿por qué no lo dicen?"

Mourinho argumenta así su punto de vista: "Kylian tiene razón: un jugador que marca 40 goles por temporada no es un problema para el equipo. Hay diferentes tipos de personas, las que entienden y las que no entienden; estas últimas saben que no les interesa hablar de cosas positivas. He visto a Kylian replegarse con 10 hombres para ayudar a Cucurella. Aprecio mucho este tipo de comportamiento. Después, esas mismas personas no dicen que defendimos bien o que podríamos haber marcado ocho goles. Habrá partidos aburridos en los que los equipos no asumen riesgos y acaban 0-0. El Inter podría haber marcado cuatro goles, pero nosotros podríamos haber marcado ocho. ¿Por qué no lo dicen? ¿No están contentos de que hayamos ganado? El cuerpo técnico está muy contento; sufrimos y perdimos juntos contra el Betis. Tenemos este sentimiento y este compromiso de trabajar por el Real Madrid. Haremos todo lo posible para hacer feliz a la gente".