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Mourinho cede ante los deseos de Pérez... El Real Madrid se queda con el «diablo» de Zidane

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Una batalla fuera de las reglas termina con una decisión obligatoria

El Real Madrid ha dejado su primera huella directiva en la era de José Mourinho al elegir al preparador físico Antonio Bentos, decisión que refleja la influencia del italiano en el club.

Su continuidad no fue solo una decisión técnica, sino un aviso de que ciertos asuntos en el Bernabéu siguen bajo la visión de la directiva y del presidente Pérez, incluso con la llegada de un entrenador de la talla de Mourinho, quien debió iniciar su etapa con una de las figuras que la directiva defendió.

  • Mourinho cede a los deseos de Pérez

    Según la prensa española, Antonio Bentos seguirá como preparador físico del Real Madrid bajo José Mourinho, tras la decisión firme de la junta directiva de mantenerlo en el cuerpo técnico.

    Aunque Mourinho prefería traer a su propio preparador, la directiva impuso la continuidad de Bentos, demostrando su peso en el club.

    Bentos ya había regresado a su puesto tras la salida de Xabi Alonso en invierno, y con la llegada de Mourinho la directiva actuó rápido para retenerlo.

    En cambio, Mourinho sí pudo contratar al preparador de porteros que deseaba, Nuno Santos, mientras que Luis López seguirá en el club en otra función.

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    • Anuncios

  • «El demonio querido»... El hombre de Zidane que el Real Madrid no quiere perder.

    La decisión del Real Madrid de mantener a Bentos no fue temporal; reflejaba la convicción del club en su capacidad para liderar el área física.

    En los últimos tiempos, Florentino Pérez le ha dado más poder ante la preocupación por el estado físico del equipo y el aumento de las lesiones, lo que ha llevado al club a reestructurar este departamento con su regreso y el de Niko Mehić, jefe de servicios médicos.

    A Bento se le conoce como «el Diablo», apodo que le pusieron los jugadores como broma y reconocimiento por sus exigentes entrenamientos y pruebas físicas, ya un sello de las pretemporadas en Valdebebas, donde los futbolistas usaban máscaras para medir el rendimiento.

    En 2023, Bentos contó que un jugador le dijo: «Eres el diablo», frase que resume la exigencia de sus métodos, pensados para llevar a los futbolistas al límite y prepararlos para los partidos clave.

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  • Su trayectoria le ha dado influencia en el Real Madrid... ¿De dónde viene Bentos?

    Bentos llegó al Real Madrid en 2016 a petición de Zinedine Zidane, Ya habían trabajado juntos en la Juventus, donde él jugaba. Se convirtió en una pieza clave del cuerpo técnico que logró el doblete de Liga y Champions en 2017 y repitió la Liga de Campeones en 2018.

    Al marcharse Zidane tras su primera etapa, Bentos también se fue, hasta que el Madrid lo repescó en 2021 para trabajar con Carlo Ancelotti y ganar la Liga de Campeones de 2022.

    En total ha ganado cinco Champions: una con la Juventus y cuatro con el Madrid.

    El exdelantero Fernando Morientes lo elogió en 2018: «Es amable, pero muy exigente. Me hizo pasar de 83 a 79 kilos en tres semanas; nunca vi tanta pasión».

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  • La filosofía de Bentos: «Sé que me odian»

    Bentos resumió su filosofía antes de la final de la Liga de Campeones de 2022: «Me adapto a cada equipo y a sus necesidades. Exijo el máximo a los jugadores, pero con respeto. Sé que a veces me odian».

    Además, destacó la confianza que tiene en el club y añadió: «Cada vez que Florentino me ve, me pregunta si vamos a darlo todo».

    Tras la decisión directiva de mantenerlo y su historial de éxitos, Bento inicia una nueva etapa en el club, esta vez como el hombre al que la directiva se ha aferrado pese a los deseos del nuevo entrenador.

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