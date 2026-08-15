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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Karim Malim

Traducido por

Mourinho alza la bandera del desafío: el Real Madrid comienza la guerra para derribar al Barcelona

J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
FEATURES
Y. Diomande
D. Dumfries
M. Cucurella
B. Silva
I. Konate
H. Flick
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Amistosos
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
Primera División
Barcelona vs Al Ahly SC
Al Ahly SC
Elche vs Barcelona
Elche
Portugal
Côte d’Ivoire
Países Bajos
España
Francia
Alemania
Egipto

El conjunto merengue cambia sus costumbres: el Special One lidera la gran revolución

Ante la falta de títulos, el Real Madrid se ha lanzado con fuerza al mercado de fichajes, situando la reconstrucción del equipo y la recuperación de su dominio nacional y continental en lo más alto de sus prioridades. Tras dos temporadas sin conquistar ningún título importante, el conjunto blanco ha abierto sus arcas para reforzar sus filas, en un intento por poner fin al dominio del Barcelona dirigido por Hansi Flick y regresar a lo más alto del podio.

El Real Madrid había cerrado, hace un año, una de sus operaciones más exitosas desde 2019, pero este verano ha decidido ampliar el alcance de sus inversiones, ya que más de un tercio de su gasto en fichajes durante los últimos cinco años se ha concentrado en los últimos meses, en una clara señal de la magnitud del cambio que persigue el club.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    225 millones de euros para reconfigurar al Real Madrid

    Con las incorporaciones de Diomandé, Cucurella, Espí y Dumfries, el Real Madrid gastó cerca de 225 millones de euros para reforzar el plantel del equipo de José Mourinho.

    El marfileño Diomandé se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, mientras que el Real Madrid pagó 55 millones de euros al Chelsea por el traspaso de Cucurella.

    Asimismo, la operación por Espí alcanzó los 25 millones de euros, que fueron a parar a las arcas del Levante, mientras que Dumfries, procedente del Inter de Milán, costó 20 millones de euros.

    Además de estos fichajes, el Real Madrid reforzó sus filas con las llegadas de Bernardo Silva y Konaté como agentes libres, tras finalizar sus contratos con el Manchester City y el Liverpool, respectivamente.

    • Anuncios
  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    El Real Madrid encabeza el mercado de fichajes español

    Gracias a seis fichajes, el Real Madrid encabeza la lista de los clubes que más han gastado en LaLiga este verano, tras acaparar cerca del 40% del gasto total de los clubes de la competición, que ha superado los 560 millones de euros hasta el momento, según informó el diario español "As".

    Otra comparación revela la magnitud del gasto merengue, ya que el Real Madrid ha desembolsado hasta ahora más que el Barcelona y el Atlético de Madrid juntos; los gastos del Barcelona ascendieron a cerca de 100,5 millones de euros, frente a los 102 millones de euros del Atlético de Madrid, a la espera aún de que se completen varias operaciones previstas para ambos clubes, como las de Rodri y Cuti Romero.

    La influencia del Real Madrid no se limita a los confines del fútbol español, ya que el conjunto blanco es el único club ajeno a la Premier League entre los seis clubes que más han gastado en el mercado de fichajes este verano.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nueva estrategia sin renunciar a la identidad del club

    El actual mercado de fichajes refleja el deseo del Real Madrid de recuperar el título de LaLiga y la Liga de Campeones, y poner fin a una ausencia de dos años en los podios de campeón.

    La pasada temporada, sin títulos, empujó a la directiva del club a ampliar su política en el mercado de fichajes. Durante los últimos años, el Real Madrid se apoyó en dos estrategias fundamentales: fichar a jóvenes talentos prometedores de cara al futuro, y aprovechar a los jugadores con experiencia mediante operaciones de bajo coste o traspasos libres.

    En el marco de la primera estrategia, el club fichó a jugadores como Bellingham y Tchouameni, dos de los traspasos más caros del Real Madrid en los últimos cinco años. En cuanto a Rüdiger, Trent y Joselu, fueron los ejemplos más destacados de la estrategia de captar a jugadores con experiencia.

    Este verano, el Real Madrid amplió sus horizontes sin renunciar a su identidad, fichando a talentos de futuro como Diomande, junto a jugadores capaces de ofrecer un aporte inmediato como Konaté y Bernardo Silva en operaciones de traspaso libre.

    El club fue incluso más allá al fichar a Cucurella, de 27 años, y a Dumfries, de 30 años, en un giro llamativo respecto a su política anterior.

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  • RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

    Un giro llamativo en la política de fichajes

    Con la excepción de Trent, por quien el Real Madrid pagó 10 millones de euros para adelantar la fecha de finalización de su contrato con el Liverpool y asegurar su participación en el Mundial de Clubes, el club no había pagado un traspaso por un jugador mayor de 23 años desde la contratación de Eden Hazard y Ferland Mendy en 2019.

    Y desde la incorporación de Luka Modric en 2012, durante la primera etapa de José Mourinho, el Real Madrid solo ha pagado traspasos por cinco jugadores que superaban los 25 años: Hazard, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Kiko Casilla y Diego López, teniendo en cuenta que estos dos últimos se formaron en la academia del Real Madrid.

    Y este verano confirma que el club ha decidido modificar esta norma y apostar en mayor medida por jugadores capaces de aportar de forma inmediata, además de invertir en el futuro.

  • Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport

    La academia del Real Madrid financia la reconstrucción

    El elevado gasto en el mercado de fichajes no ha estado desligado de la política económica del Real Madrid, ya que la academia del club, «La Fábrica», ha desempeñado un papel fundamental en la financiación de esta actividad, después de que las ventas de jugadores y los ingresos por sus derechos experimentaran un crecimiento notable.

    La academia del Real Madrid ya ha generado cerca de 199 millones de euros por ventas de jugadores y por los ingresos vinculados a los porcentajes de derechos que el club ha mantenido en varias operaciones.

    Gonzalo se marchó por 40 millones de euros, con el Real Madrid conservando un 30% de sus derechos, mientras que el Como ingresó 60 millones de euros por el 50% de los derechos de Nico Paz, de los que el club merengue todavía mantiene una parte.

    El Real Madrid también obtuvo cerca de 20 millones de euros por la operación de Víctor Muñoz, además de otros ingresos por los traspasos de Palacios, Jacobo Ortega, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García y Mario Martín.

    De este modo, las operaciones directas e indirectas han contribuido a reforzar deportivamente al equipo y a incrementar los ingresos del club, sin alterar el equilibrio económico que siempre ha sido uno de los rasgos más destacados de la gestión del Real Madrid.