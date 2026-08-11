Mourinho abre la caja negra: la guerra del Barcelona y el espía del vestuario

El documental también recuperó la célebre disputa entre Mourinho y Casillas, que estalló tras la llamada del guardameta del Real Madrid al capitán del Barcelona, Xavi Hernández, en un intento de calmar la tensión que había ido en aumento entre los jugadores de ambos equipos, después de que el enfrentamiento entre ellos en los partidos del Clásico se extendiera al ambiente de la selección española.

Casillas explicó que la situación era muy complicada para él, ya que era capitán del Real Madrid y de la selección española al mismo tiempo, y dijo: "Te enfrentabas a tus compañeros, que eran tus enemigos en el campo de fútbol, y luego pasaban a ser tus compañeros en la selección. No me gustaba ver eso y se lo dije al entrenador".

Pero Mourinho veía las cosas de una manera completamente distinta, pues consideraba que mantener la intensidad de la rivalidad era algo necesario mientras ambos equipos compitieran por los mayores títulos.

Y dijo: "Les dije: este es el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid. Cuando vayáis a la selección podéis besaros los unos a los otros, pero no ahora. Esto es una guerra. Hay cosas que no acepto y nunca aceptaré. Y cuando alguien no me respeta, se convierte en un problema".

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