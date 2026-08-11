Mourinho abre la caja negra: la guerra del Barcelona y el espía del vestuario

El documental también volvió sobre uno de los episodios que más marcaron aquella etapa: la filtración de información desde dentro del vestuario a los medios de comunicación.
Mourinho era muy celoso a la hora de controlar la información relacionada con el equipo, antes de que la filtración de una de las alineaciones provocara una airada reacción del técnico portugués.
Casillas recordó lo que ocurrió dentro del vestuario, señalando: "Perdió los nervios. Entró donde estábamos y empezó a soltarnos todo tipo de insultos, nos dijo de todo. Y nos dijo que nosotros éramos los responsables de lo que estaba pasando".
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Asimismo, el excapitán del Real Madrid mencionó que Mourinho llegó a golpear una botella y a cerrar con fuerza la puerta de su despacho.
La evocación de estos episodios no se limita a recordar los momentos de una etapa polémica, ya que las declaraciones de Mourinho cobran una relevancia adicional a la luz de su regreso al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués vuelve a encontrarse ante un grupo de jugadores de grandes nombres, y deberá gestionar a las estrellas, la jerarquía de liderazgo y las distintas personalidades dentro del vestuario, en una tarea muy parecida a la que afrontó durante su primera etapa.
Y tal como dejó claro Mourinho en su experiencia anterior, parece que sigue aferrado a la idea de imponer el control y la disciplina, y de no ceder las riendas dentro del equipo.
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