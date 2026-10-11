La jugada del gol ilustró a la perfección por qué Flick valora al delantero. Jesus presionó en campo rival, recuperó el balón y atacó de inmediato el espacio antes de batir al portero David Soria. Tras el pitido final, Flick destacó la eficacia del atacante de cara a puerta.

«Gabriel es un jugador fantástico, con un perfil diferente al de Raphinha, y eso se nota», explicó el técnico alemán, según recoge TopMercato. «Pero, cuando ves cómo marcó su gol, entiendes que esa es una de sus grandes cualidades. Sabe perfectamente cómo elegir el ángulo de tiro delante de la portería. Hoy mostró todo su talento y estoy muy contento por ello».