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«¿Morirá de pie o volverá a hacerlo Rashford?». Hechos inspiradores que dan al Barcelona esperanzas de remontada fuera de casa

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Las estadísticas dan al Barcelona una ventaja del 6 % frente al Atlético de Madrid

La derrota 2-0 del Barcelona ante el Atlético en el Camp Nou, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, complica su visita a Madrid para la vuelta. Las estadísticas muestran que remontar tras perder la ida en casa es raro: solo lo lograron 7 de 115 equipos (6 %).

Un estudio reciente señala que solo 7 de los 115 equipos que perdieron el partido de ida en casa avanzaron en la era moderna de la Liga de Campeones, apenas un 6 %. El desafío para el entrenador Hansi Flick y su plantilla es mayúsculo.

Aun así, el fútbol europeo recuerda algunas remontadas que empezaron con un tropiezo en casa y acabaron en gesta a domicilio, lo que ofrece un rayo de esperanza al Barcelona y a su afición.

  • El Milan y la primera señal

    A mediados de los cincuenta, el Milan cayó 4-3 en casa ante el Sarbrücken en la ida de la primera ronda de la primera Copa de Europa (1955-1956).

    Todos pensaron que la derrota en San Siro ante un rival desconocido significaba eliminación, pero el Milan respondió ganando 4-1 en Alemania y avanzando con un global de 7-5, demostrando que perder en casa no es el fin.

    • Anuncios

  • Revolución romana

    En la temporada 1993-1994, el Steaua de Bucarest repitió la hazaña ante el Croatia de Zagreb (actual Dinamo de Zagreb). Perdió 2-1 en Rumanía y llegó al partido de vuelta 1-0 abajo, pero remontó con tres goles a domicilio y ganó 3-2. y avanzó gracias a la regla del gol visitante tras un global de 4-4.

  • El Ajax, a la final

    En las semifinales de la Liga de Campeones 1995-1996, el Ajax perdía 1-0 en casa ante el Panathinaikos por un gol en los últimos minutos.

    Sin embargo, en la vuelta el Ajax mostró su clase: Jari Litmanen igualó rápido la eliminatoria, y luego él y Noureddine Wattar anotaron dos más en la segunda parte para sellar un 3-0 que llevó al equipo a la final pese a la derrota inicial en casa.

  • La epopeya del Allianz Arena

    Años después, el Inter demostró que se puede remontar tras perder en casa.

    En la ida de octavos de la temporada 2010-2011, el Inter cayó 1-0 en San Siro ante el Bayern con un tanto de Mario Gómez en el descuento.

    En la vuelta, en el Allianz Arena, llegó una noche inolvidable: Eto’o abrió el marcador, encajaron el 2-1, pero Wesley Sneijder y Goran Pandev remontaron para ganar 3-2 y avanzar gracias a los goles fuera de casa.

  • Rashford, el héroe de la remontada

    En los octavos de final 2018-2019, el Manchester United perdía 2-0 en Old Trafford ante el París Saint-Germain, su primera derrota por dos goles en casa en Europa.

    Todos daban por eliminado al United, pero el equipo inglés llegó al Parque de los Príncipes con otra actitud: Romelu Lukaku abrió el marcador temprano, el PSG respondió y puso el 3-1 global, y luego Lukaku anotó el segundo.

    En el descuento, Rashford marcó de penalti tras una mano de Kimpembe, dando la victoria 3-1 y la clasificación al United por la regla de los goles fuera de casa. Fue la única vez en la historia de la Champions que un equipo remontó una desventaja de más de un gol en casa.
    Ahora, Rashford juega cedido en el Barça, lo que alimenta la esperanza de una nueva remontada. ¿Se repetirá la historia?

  • El Ajax, verdugo del Real Madrid y víctima del Tottenham

    En la edición 2018-2019 el Ajax remontó tras perder 2-1 en Ámsterdam contra el Real Madrid, campeón en título. En el Bernabéu venció 4-1 y avanzó con un global de 5-3.

    Solo dos meses después, el Ajax sufrió una remontada similar ante el Tottenham: perdió 1-0 en Londres y, con 2-0 en contra en Ámsterdam, Lucas Moura marcó un hat-trick que dio el pase a los Spurs gracias a los goles fuera de casa tras un 3-3 global. una de las bofetadas más duras que ha recibido la afición del Ajax en su historia reciente.

  • El Barça se hunde por su propia culpa

    En cuartos de final de la temporada 2023-2024, el París Saint-Germain perdió 3-2 en casa ante el Barcelona, pero luego ganó 4-1 en Montjuïc tras la expulsión de Araujo.

    Luego, ante el Liverpool en la 2024-2025, perdió 1-0 en París, ganó 1-0 en Anfield y avanzó tras ganar la tanda de penaltis, acercándose a su primer título europeo.

  • La Juventus cayó de pie

    Entre las remontadas logradas, sobresale un intento fallido famoso.

    La Juventus ante el Real Madrid en cuartos de final de la temporada 2017-2018, cuando la Juve cayó en Turín por 3-0 con una chilena de ensueño de Ronaldo que pareció cerrar la puerta de la remontada.

    Sin embargo, en la vuelta el equipo italiano saltó al Bernabéu con la frente en alto: Mario Mandžukić firmó un doblete rápido y Blaise Matuidi puso el tercero. Europa amaneció con un global de 3-3 y el estadio madridista en shock ante un posible milagro blanquinegro. hasta que, en el descuento, Ronaldo transformó un penalti y frustró la remontada más intensa de la memoria reciente.

  • «Ponte al frente del sueño y lucha»

    Hoy el Barcelona vive una situación similar: perdió 2-0 en casa ante el Atlético de Madrid y necesita ganar 3-0 o por dos goles de diferencia para forzar la prórroga en el feudo colchonero.

    Las cifras lo pintan como un reto casi imposible, pero las remontadas del Milan, el Ajax, el Inter, el Manchester United y hasta la Juventus, que cayó de pie en el Bernabéu, recuerdan a los catalanes que la puerta de la remontada, aunque estrecha, no se cierra mientras haya un equipo que crea, se aferre al sueño y luche, como decía el gran poeta palestino Mahmoud Darwish.

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