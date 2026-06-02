Morgan Rogers quiere fichar por el Arsenal, aunque Julián Álvarez sigue siendo el delantero soñado para los Gunners

Tras ganar la Premier League, el Arsenal se ha lanzado al mercado de fichajes. Mikel Arteta quiere más opciones ofensivas para consolidar el título.

Según la BBC, el delantero del Aston Villa Rogers es su objetivo prioritario. Su versatilidad, ya que puede actuar en la banda izquierda y en varias posiciones de ataque, se valora especialmente. El jugador estaría dispuesto a fichar por el Emirates Stadium este verano.

Pese a ello, el club londinense mantiene su interés en el astro del Atlético, Álvarez, valorado en más de 120 millones de libras, aunque el Barcelona también lo sigue de cerca.