Morgan Rogers podría fichar por el Barcelona o el Real Madrid, mientras que el Aston Villa es advertido de no intentar contratar a Gabriel Jesús, cinco veces campeón de la Premier League, por 20 millones de libras

El meteórico ascenso de Rogers no ha pasado desapercibido. El excentrocampista del Villa, Andy Townsend, afirma que este delantero de 23 años tiene el potencial para jugar en los clubes más importantes del mundo. Desde su llegada a Villa Park, Rogers ha impresionado con su potencia y versatilidad, cualidades que ahora le han valido el interés de los grandes clubes europeos.

«Sinceramente, creo que es el tipo de jugador que podría ir a cualquier equipo», declaró Townsend a OLBG. «Podría ir al Barcelona, al Real Madrid, lo que se te ocurra, porque no hay muchos que puedan hacer eso. No ha sido su mejor temporada con el Villa, pero sigue siendo muy eficaz». Estos comentarios llegan mientras se rumorea que el Arsenal, campeón de la Premier, le sigue de cerca para reforzar su ataque.



