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Morgan Rogers, objetivo del Arsenal, habla de los rumores de fichaje y asegura que él y Jude Bellingham «pueden jugar juntos» con Inglaterra en el Mundial 2026
Rogers se pronuncia sobre el interés del Arsenal y los «rumores»
La estrella del Aston Villa lidia con rumores tras el interés del Arsenal, campeón de la Premier League, en el versátil centrocampista. Después de una temporada con 14 goles y 12 asistencias, informes indican que Mikel Arteta lo ve como un fichaje clave para reforzar el ataque y defender el título.
Desde la concentración de la selección inglesa en West Palm Beach, el jugador admitió que la posibilidad de un traspaso de 80 millones de libras puede distraer. «Al principio sí», declaró al programa de Netflix The Rest is Football. «Es incómodo, no esperas tanto interés. Pero con la edad entiendes que eso viene con el puesto y que el 95 % es ruido. Lo oyes, no puedes evitarlo, pero debes usarlo de forma positiva y concentrarte en tu juego».
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El dilema táctico de Inglaterra en la posición de número 10
El buen momento de Rogers pone a Thomas Tuchel ante un dilema: decidir quién ocupa el rol de pivote creativo, si él o Bellingham. Algunos expertos creen que Rogers debería ser titular, pero Micah Richards defiende a Bellingham como «auténtica superestrella» y primer nombre en la alineación. Rogers, sin embargo, insiste en que no hace falta elegir entre uno u otro.
«Sin duda podemos jugar juntos», insistió Rogers. «Me encantaría. Quiero jugar con los mejores de Inglaterra y él lidera esa lista; siempre he querido compartir campo con él».
La búsqueda de refuerzos de élite por parte de Arteta
Aunque Rogers es la prioridad del Arsenal, el club se mantiene abierto a otras opciones por si Unai Emery no autoriza su traspaso. Si la llegada de Rogers se complica, los Gunners barajan a Morgan Gibbs-White como alternativa de nivel. El capitán del Nottingham Forest ha brillado esta temporada, pese a quedarse fuera de la convocatoria de Tuchel para el Mundial.
El Villa pediría más de 80 millones de libras, reflejo de su título como Jugador Joven de la PFA 2024-25 y de su papel en la final de la Europa League ante el Friburgo. Su contrato vence en 2031, lo que fortalece la posición del club de Birmingham en las negociaciones.
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Reflexiones sobre un rápido ascenso al estrellato
Para Rogers, el paso de jugador cedido en la Championship a estrella del Mundial ha sido sorprendentemente rápido. Hace solo unas temporadas jugaba cedido en el Bournemouth, mientras el Manchester City lo observaba a distancia. Ahora es uno de los activos más codiciados de Europa y se rumorea que el París Saint-Germain lo sigue de cerca, mientras se prepara para el torneo más importante de su carrera.
«Es una locura ver lo lejos que se puede llegar en tan poco tiempo», reflexionó Rogers. «Pero en el fútbol eres ingenuo si no piensas que las cosas pueden cambiar tan rápido. Eso es lo bueno o lo malo, según cómo se mire. En un momento eres alguien y al siguiente puedes desaparecer. Esa es la cruda realidad del fútbol». Por ahora, Rogers está lejos del olvido: aspira a un puesto en el once de Inglaterra, ya sea junto a Bellingham o en su lugar.