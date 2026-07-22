Morgan Rogers explica cómo Xabi Alonso le convenció para fichar por el Chelsea, en un traspaso récord en Reino Unido que le reúne con su «mejor amigo», Cole Palmer

A pesar del interés de otros grandes rivales de la Premier League, el internacional inglés no pudo resistirse a la idea de jugar en el gigante londinense y, sobre todo, de trabajar bajo la tutela de Alonso. En su primera entrevista tras el fichaje, Rogers destacó la sintonía táctica que existe entre él y su nuevo entrenador.

«He hablado con él y para mí es importante estar aquí y entender cómo es el entrenador, su forma de ser y cómo quiere trabajar», explicó Rogers en la web oficial del Chelsea. «Su estilo encaja con cómo veo el fútbol, cómo quiero jugar y ser yo mismo, sentirme libre y expresarme. Su presencia fue decisiva para que yo esté aquí».