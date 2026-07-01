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¿Morgan Rogers entra y Martin Odegaard sale? Excentrocampista del Arsenal reacciona a los rumores de fichaje que involucran al capitán gunner y al mediapunta del Aston Villa
El Arsenal, campeón de la Premier League, quiere reforzar su plantilla.
En mayo, Odegaard alzó el título de la máxima categoría inglesa, acabando con 22 años de espera para el Arsenal. Tras tres subcampeonatos, el equipo rojo de Londres superó al Manchester City, al Liverpool y al resto de rivales.
Las celebraciones fueron desenfrenadas, y la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain solo mermó un poco ese entusiasmo; el plan es consolidar una era de éxitos tangibles bajo la batuta del técnico español Arteta.
Su plantilla de estrellas está lista para más, pero todo equipo ambicioso debe mejorar sin pausa. Por eso, en cada mercado se reforzará con fichajes de garantías y un gran presupuesto.
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¿Se venderá el capitán Odegaard en el mercado de verano de 2026?
Se ha sugerido que Odegaard, pese a ser capitán, podría salir del club para liberar fondos y espacio en la plantilla, ya que, con 27 años, solo le quedan dos de contrato y ha sufrido recientes lesiones.
Al ser preguntado sobre si creía que el noruego podría ser traspasado, cinco años y medio después de su llegada inicial cedido por el Real Madrid, Schwarz —en declaraciones a Betinia— dijo a GOAL: «Creo que uno quiere mantener a los buenos jugadores en su equipo.
“Especialmente el entrenador, que quiere las mejores opciones para ganar títulos y tener temporadas exitosas. Creo que seguirá en el equipo un año más.
A veces no todo es dinero; es mejor lograr éxito deportivo. Si lo consigues, la situación financiera también mejora. Si ganan la próxima temporada, su valor aumentará. Y en un equipo ganador, cualquier jugador se vuelve codiciado en el mercado de fichajes.
¿Podría un fichaje millonario de Rogers afectar al futuro de Odegaard?
Las salidas del Arsenal podrían depender de los fichajes, pues ya tienen a sus objetivos claros. El más destacado es Rogers, estrella del Aston Villa, valorado en 130 millones de libras (172 millones de dólares).
Si se concretara otro fichaje récord, ¿podría Odegaard ser el sacrificado para hacerle espacio? Schwarz respondió: «No creo que sea Odegaard. Pero hay que equilibrar las finanzas; como club, debemos ser sensatos y sostenibles.
Si solo se valora el rendimiento deportivo, Odegaard se quedará. Y, como campeón, para fichar a alguien hay que pagar un poco más que los demás.
«Sin duda, hay que tener uno o dos jugadores en cada posición. Y si lo están estudiando, es que saben lo que les falta, o quizá no lo que les falta, sino lo que quieren incorporar para hacerse más fuertes. Y hay que ser proactivo y, a veces, hay que aprovechar estas opciones antes de que sean necesarias y ponerlas en marcha.
«Rogers es un jugador contrastado en la Premier League y me gusta mucho. Es extraordinario y ya vimos lo que hizo en el Aston Villa. Sería un gran activo.
«No sé si el Arsenal necesita vender, pero si debe equilibrar las finanzas, lo estudiará. Hay que incorporar nuevos jugadores para crear dinámicas frescas y que nadie se acomode. Hay que motivar a los jugadores para que rindan más y sepan que hay competencia en cada puesto».
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Calendario del Arsenal: Comienza la cuenta atrás para la temporada 2026-27
El Arsenal intensificará su pretemporada en las próximas semanas, con la vista puesta en la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto y en el debut liguero ante el recién ascendido Coventry el 21 de agosto.
Varios jugadores aún están en el Mundial, incluido Odegaard, y Rogers, con Inglaterra, no podrá hablar de fichajes hasta que termine la competición.