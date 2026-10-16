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Morgan Rogers colma de elogios a Joao Pedro, su «incansable» compañero en el Chelsea, mientras el renovado ataque del equipo lanza un aviso a sus rivales de la Premier League
El hambre que necesitaba el Chelsea
El ataque del Chelsea parece estar encontrando su mejor versión en el momento perfecto, y Rogers no ha tardado en destacar la importancia de Pedro en sus recientes éxitos. El delantero brasileño regresó por todo lo alto al once titular contra el Bournemouth tras recuperarse de una lesión que le impidió viajar a Brentford. No tardó en hacerse notar: marcó dos goles con gran definición en la segunda parte y contribuyó a la contundente victoria por 5-1 del equipo de Enzo Maresca.
Rogers, que también marcó en la goleada al Bournemouth, cree que el exjugador del Brighton aporta mucho más que acierto de cara a portería. El internacional con las categorías inferiores de Inglaterra elogió la entrega de su compañero de ataque y destacó cómo beneficia a todo el equipo. «Creo que sus ganas de marcar goles, sus ganas de trabajar para el equipo son enormes», dijo Rogers.
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El impacto de un brasileño incansable
El excentrocampista del Aston Villa destacó la enorme influencia que tiene su compañero en su juego y explicó que la compenetración natural entre ambos sobre el terreno de juego genera constantes oportunidades de ataque. Por la posición en la que juega, contar con un compañero que siempre se ofrece facilita la conexión entre los dos: ambos pueden apoyarse mutuamente y mantener la fluidez en sus movimientos durante todo el partido.
«Sobre todo para mí, por la zona del campo en la que juego, me ayuda muchísimo. Siempre me ofrece una opción de pase. Siempre puedo apoyarme en él y él puede apoyarse en mí. Creo que es una pieza fundamental para nosotros, y no solo por los goles que marca: también trabaja muchísimo. Corre sin descanso por los pasillos y también trabaja en defensa para el equipo. Ahora mismo está en su mejor momento y es muy bueno para el Chelsea que sea así», explicó Rogers.
Un plus de eficacia en el último tercio del campo
El doblete de Pedro contra el Bournemouth elevó su cuenta a cinco goles en apenas cinco partidos de la Premier League esta temporada. Tras marcar 15 tantos en su primera temporada en Londres, el futbolista de 25 años apunta a superar con creces esa mejor marca personal si mantiene su estado de forma. Rogers destacó que su eficacia de cara a puerta no es fruto de la casualidad, sino de una intensa preparación en los entrenamientos en Cobham, donde el brasileño trabaja su colocación y el momento de sus llegadas.
«No es lo único en lo que se centra, pero dedica mucha atención a marcar goles y a estar en el área. Lo ha trabajado en los entrenamientos: cuándo llegar, entrar en el área y marcar. Y lo ha estado haciendo en todos los partidos desde que estoy aquí», explicó Rogers.
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Construyendo el tridente ofensivo definitivo
La creciente compenetración entre Rogers, Joao Pedro y Cole Palmer se ha convertido en una de las claves del buen arranque de temporada del Chelsea. Palmer desempeñó un papel importante en los dos goles que Jordan Henderson marcó ante el Bournemouth, y los movimientos de los tres jugadores de ataque están resultando difíciles de contener para las defensas de la máxima categoría. Rogers reconoció que, aunque el trío se entiende cada vez mejor, toda la plantilla contribuye a una amenaza goleadora colectiva cada vez mayor.
«En ataque no se trata solo de nosotros tres, pero somos bastante letales en esas situaciones. La cuestión es con qué frecuencia podemos llegar ahí, y todavía estamos trabajando para hacerlo más veces de las que lo hemos hecho hasta ahora. Pero, cuando llegamos, confiamos mucho los unos en los otros para marcar y crear ocasiones. Es algo positivo que sacamos del inicio de temporada. Ahora solo se trata de mantenerlo», señaló Rogers.
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