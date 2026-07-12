Morgan Rogers califica de «ridículo» el debate sobre Jude Bellingham, quien lidera la lucha por el 10 de Inglaterra con seis goles en el Mundial

Bellingham prolongó su gran momento en el Mundial con dos goles en la victoria de Inglaterra 2-1 sobre Noruega en cuartos, igualando un récord de 40 años de Diego Maradona. Con su segundo doblete seguido en eliminatorias, el jugador del Real Madrid emuló la gesta de la leyenda argentina en México 1986.

El jugador de 23 años lideró la remontada de los Tres Leones ante una Noruega comandada por Erling Haaland. Con un remate certero, dominio en el centro del campo, siete regates y varias faltas provocadas, Bellingham resultó imparable y llevó a Inglaterra a las semifinales.



