AFP
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Morgan Rogers califica de «ridículo» el debate sobre Jude Bellingham, quien lidera la lucha por el 10 de Inglaterra con seis goles en el Mundial
Bellingham iguala el récord de Maradona en la victoria ante Noruega
Bellingham prolongó su gran momento en el Mundial con dos goles en la victoria de Inglaterra 2-1 sobre Noruega en cuartos, igualando un récord de 40 años de Diego Maradona. Con su segundo doblete seguido en eliminatorias, el jugador del Real Madrid emuló la gesta de la leyenda argentina en México 1986.
El jugador de 23 años lideró la remontada de los Tres Leones ante una Noruega comandada por Erling Haaland. Con un remate certero, dominio en el centro del campo, siete regates y varias faltas provocadas, Bellingham resultó imparable y llevó a Inglaterra a las semifinales.
- Getty Images Sport
Rogers critica el «ridículo» debate sobre la titularidad
A pesar de ser la figura más destacada de Inglaterra con seis goles, Bellingham fue objeto de intenso escrutinio antes del torneo. Algunos medios sugirieron que Rogers lo sustituyera como número 10, algo que el jugador del Aston Villa ha desmentido.
Tras vencer a Noruega, Rogers declaró a FOX Sports: «¿Jugador del torneo, quizá? Eh... increíble. Es ridículo pensar que no iba a jugar o que no iba a estar en la selección».
El mejor compañero de equipo
Aunque los titulares destacan sus goles, Rogers resaltó el esfuerzo defensivo y el desgaste físico de Bellingham por el equipo.
«Ha demostrado una y otra vez en la escena internacional lo gran jugador que es. Se ha esforzado mucho, se ha mantenido fiel a nosotros y ha cosechado sus recompensas. Trabaja muy duro por el equipo, y no solo con los goles; si lo observas, ves que está completamente agotado al final de cada partido porque lo da todo, por eso cosecha las recompensas. ¡Qué gran jugador y persona! Todos lo queremos», añadió Rogers.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Inglaterra llega a las semifinales con Bellingham como pilar indiscutible. Para Rogers y el resto de la plantilla, el debate sobre el creador del equipo quedó zanjado en el campo, dejando a los críticos «ridículos» sin argumentos.
Ahora Bellingham busca mantener su gran momento de forma ante Argentina el miércoles, con un lugar en la final del Mundial en juego.
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