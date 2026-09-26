Mientras Tuchel criticaba la ausencia desde la perspectiva de un entrenador, Rogers no tardó en proteger a su amigo de toda la vida. Rogers, que compartió habitación con Palmer durante su etapa en las categorías inferiores de Inglaterra, reconoció la decepción por no poder contar con el mediapunta, pero insistió en que el bienestar del jugador debe estar por encima de todo. El jugador de 24 años explicó que las exigencias del fútbol moderno requieren una autorregulación cuidadosa para evitar daños a largo plazo, especialmente después de la intensidad a la que Palmer se enfrentó el año pasado durante su temporada de irrupción en Londres.

"Por desgracia no pudo estar aquí, pero creo que tiene que centrarse en su cuerpo después de lo que pasó el año pasado. Necesita estar en un buen estado físico y eso, obviamente, es lo primero para nosotros como jugadores. Quieres estar en la mejor forma posible para competir", declaró Rogers a los periodistas. Sin embargo, el ex del Aston Villa no pudo resistirse a bromear sobre estar separado de su amigo íntimo durante unos días, y, sonriendo, comentó: "No, la verdad es que me viene bien descansar de él. Estar con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede ser bastante duro, así que este descanso está bastante bien. Pero, por supuesto, me encanta jugar con Cole. Me encanta estar con él".