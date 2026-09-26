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Morgan Rogers bromea sobre la ausencia de Cole Palmer en Inglaterra, pero defiende a su compañero en el Chelsea de las críticas de Thomas Tuchel
Tuchel expresa su frustración por la ausencia de Palmer
Tuchel no ocultó su decepción por la decisión de Palmer de perderse la última concentración de Inglaterra, que incluye un amistoso de alto perfil contra España y partidos cruciales de la Nations League. La estrella del Chelsea optó por un periodo de rehabilitación personal en el Caribe en lugar de incorporarse al complejo de entrenamiento del Tottenham, alegando la necesidad de «gestionar la carga» tras una campaña anterior interrumpida por una lesión. El seleccionador de Inglaterra sugirió que el jugador está dejando pasar demasiadas oportunidades de integrarse en la plantilla bajo su nuevo liderazgo.
El técnico alemán destaca una creciente tensión entre las necesidades de los clubes y las exigencias internacionales entre las necesidades de los clubes y las exigencias internacionales, especialmente dado que otros nombres destacados como Declan Rice y Marcus Rashford también se retiraron de la convocatoria actual alegando pequeñas molestias físicas.
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Rogers apoya a su compañero pese a la broma amistosa
Mientras Tuchel criticaba la ausencia desde la perspectiva de un entrenador, Rogers no tardó en proteger a su amigo de toda la vida. Rogers, que compartió habitación con Palmer durante su etapa en las categorías inferiores de Inglaterra, reconoció la decepción por no poder contar con el mediapunta, pero insistió en que el bienestar del jugador debe estar por encima de todo. El jugador de 24 años explicó que las exigencias del fútbol moderno requieren una autorregulación cuidadosa para evitar daños a largo plazo, especialmente después de la intensidad a la que Palmer se enfrentó el año pasado durante su temporada de irrupción en Londres.
"Por desgracia no pudo estar aquí, pero creo que tiene que centrarse en su cuerpo después de lo que pasó el año pasado. Necesita estar en un buen estado físico y eso, obviamente, es lo primero para nosotros como jugadores. Quieres estar en la mejor forma posible para competir", declaró Rogers a los periodistas. Sin embargo, el ex del Aston Villa no pudo resistirse a bromear sobre estar separado de su amigo íntimo durante unos días, y, sonriendo, comentó: "No, la verdad es que me viene bien descansar de él. Estar con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede ser bastante duro, así que este descanso está bastante bien. Pero, por supuesto, me encanta jugar con Cole. Me encanta estar con él".
Beneficios a largo plazo para el club y la selección
El dúo ha sido fundamental para el Chelsea esta temporada, con un total combinado de siete goles y seis asistencias mientras prosperan bajo el sistema táctico de Xabi Alonso. Rogers cree que permitir que Palmer tenga ahora tiempo para recuperarse dará sus frutos tanto para el Chelsea como para Inglaterra en el futuro. Subrayó que un Palmer en plena forma es esencial para el éxito de la selección inglesa, aunque eso implique perderse compromisos inmediatos para asegurarse de que pueda rendir al máximo en el tramo decisivo de la temporada y en futuros grandes torneos.
Al hablar de la necesidad de este descanso, Rogers añadió: "Estoy decepcionado de que no esté aquí, obviamente, desde un punto de vista egoísta. Pero sé que, de cara al futuro, le vendrá mejor, para que podamos tener su mejor versión durante toda la temporada y con la camiseta de Inglaterra en adelante. Creo que, como país, quieres a Cole Palmer y a jugadores así con la camiseta de Inglaterra, pero no siempre es posible con los partidos y con lo que tenemos por delante. Tienes que gestionarte, especialmente después de lo que pasó el año pasado, no quiere volver a pasar por eso. Así que ha tomado una decisión por sí mismo para cuidar su cuerpo".
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Inglaterra busca la redención tras la desilusión del Mundial
Con Palmer ausente, se espera que Rogers asuma un papel más destacado mientras Inglaterra intenta igualar la destreza técnica de la campeona del mundo, España. La selección aún está gestionando las secuelas emocionales de su eliminación del Mundial ante Argentina, donde surgieron dudas sobre su capacidad para mantener el control bajo presión.
«Hemos hablado de eso internamente y es algo de lo que sin duda vamos a aprender. Hay muchos jugadores que vivieron ese entorno por primera vez. No sabes cómo te va a ir ni cómo vas a reaccionar. Saber que lo hemos pasado, por muy desgarrador que fuera, espero que esa experiencia nos sirva muchísimo a mí y al grupo de cara al futuro, para que en esas situaciones podamos recordar lo que sentimos cuando sonó el pitido final en aquel partido, cómo se sintió la última media hora», señaló Rogers.
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