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Morgan Rogers brilla, pero Enzo Fernández se enfurruña mientras el Chelsea de Xabi Alonso supera por la mínima al Fulham
Rogers causa un impacto inmediato en un thriller del oeste de Londres
La nueva era del Chelsea bajo Alonso comenzó con una explosión de intención ofensiva, ya que el Chelsea se aseguró la victoria ante el Fulham en un trepidante derbi del oeste de Londres. Los titulares se los llevó Rogers, que justificó su importante precio tras su llegada procedente del Aston Villa el mes pasado. Rogers se mostró incisivo desde el pitido inicial y acabó viendo portería a cuatro minutos del descanso, definiendo con maestría tras un inteligente pase atrás de Maxence Lacroix. El gol culminó una dominante actuación de la primera parte por parte de los visitantes, que parecían revitalizados bajo su nuevo técnico español.
El partido comenzó a un ritmo frenético, con el delantero brasileño Joao Pedro adelantando al Chelsea a los 32 segundos y sorprendiendo a la defensa del Fulham. Sin embargo, los locales se negaron a rendirse y encontraron el empate a mitad de la primera parte por medio de Josh King. El Chelsea recuperó el control cuando Cole Palmer, que sin duda fue uno de los jugadores más destacados de la noche, dejó un momento de brillantez individual. Aprovechando un pase de Pedro, Palmer fusiló la portería desde un ángulo increíblemente cerrado cuando corría el minuto 49.
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Recibimiento hostil para Enzo Fernández en Craven Cottage
Mientras el ambiente entre los atacantes del Chelsea era de júbilo, no se podía decir lo mismo de Fernandez. El centrocampista argentino fue abucheado sin piedad por los aficionados del Fulham cuando entró como suplente en la segunda parte. La hostilidad desde la grada local fue una consecuencia directa del drama internacional del verano, ya que los seguidores de Craven Cottage claramente no habían perdonado al jugador de 25 años por su papel en la eliminación de Inglaterra del Mundial. Cada toque del centrocampista fue recibido con feroces silbidos, lo que creó un ambiente tenso en los compases finales del partido mientras el Fulham buscaba la manera de volver a meterse en el encuentro.
La hostilidad hacia Fernandez se está convirtiendo en un tema recurrente para el jugador, que también fue abucheado por su propia afición durante un amistoso de pretemporada contra la Real Sociedad apenas una semana antes. Los informes sugieren que el futuro del jugador en Stamford Bridge sigue siendo incierto, y que el Manchester City estaría siguiendo muy de cerca su situación. A pesar de las distracciones fuera del campo y del ruido desde la grada, Fernandez intentó aportar estabilidad al centro del campo durante los últimos 25 minutos.
- Imagn
Alonso gana el duelo entre exentrenadores del Real Madrid
El partido ofreció un fascinante subtrama táctica, ya que Alonso se enfrentó a su excompañero en el Real Madrid y en la selección española Álvaro Arbeloa, que también dirigía su primer partido oficial con el Fulham. Ambos entrenadores tuvieron breves etapas en el banquillo del Santiago Bernabéu la temporada pasada antes de poner rumbo a la Premier League, pero fue Alonso quien salió victorioso de este entretenido encuentro. La flexibilidad táctica mostrada por el Chelsea supuso una mejora evidente con respecto a temporadas anteriores, ya que logró resistir una embestida final de presión después de que Gonzalo García recortara distancias para el equipo local con un cabezazo bien colocado.
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Persisten las preocupaciones defensivas del Chelsea
Alonso ha recibido un fuerte respaldo en el mercado de fichajes, con el Chelsea gastando más de 300 millones de libras en nuevas incorporaciones para recortar la distancia con la parte alta de la tabla. Después de haberse consolidado como uno de los primeros favoritos para plantar cara al vigente campeón, el Arsenal. Pero hubo recordatorios de que el Chelsea tiene mucho que mejorar si quiere pelear por el título esta temporada. Su defensa dejó mucho que desear, incluso con el imponente Maxence Lacroix en el centro de la línea de tres, y el débil intento de Robert Sanchez por evitar que Josh King marcara el primer gol del Fulham refuerza el argumento de que el Chelsea necesita un nuevo número 1.
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