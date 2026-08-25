La nueva era del Chelsea bajo Alonso comenzó con una explosión de intención ofensiva, ya que el Chelsea se aseguró la victoria ante el Fulham en un trepidante derbi del oeste de Londres. Los titulares se los llevó Rogers, que justificó su importante precio tras su llegada procedente del Aston Villa el mes pasado. Rogers se mostró incisivo desde el pitido inicial y acabó viendo portería a cuatro minutos del descanso, definiendo con maestría tras un inteligente pase atrás de Maxence Lacroix. El gol culminó una dominante actuación de la primera parte por parte de los visitantes, que parecían revitalizados bajo su nuevo técnico español.

El partido comenzó a un ritmo frenético, con el delantero brasileño Joao Pedro adelantando al Chelsea a los 32 segundos y sorprendiendo a la defensa del Fulham. Sin embargo, los locales se negaron a rendirse y encontraron el empate a mitad de la primera parte por medio de Josh King. El Chelsea recuperó el control cuando Cole Palmer, que sin duda fue uno de los jugadores más destacados de la noche, dejó un momento de brillantez individual. Aprovechando un pase de Pedro, Palmer fusiló la portería desde un ángulo increíblemente cerrado cuando corría el minuto 49.