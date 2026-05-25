Morgan Gibbs-White y Murillo son clave en el plan de recuperación del Nottingham Forest tras evitar el descenso, llegar a semifinales de la Europa League y atravesar una temporada con cuatro entrenadores

El Forest inició la temporada 2025-26 con esperanza tras lograr Nuno Espíritu Santo la clasificación europea. Sin embargo, dejó el cargo antes del primer partido continental en 30 años y fue reemplazado por Ange Postecoglou.

El australiano sumó ocho partidos sin ganar y fue despedido. Sean Dyche frenó la crisis, pero su estilo no convenció y también cayó.

Vítor Pereira logró la permanencia y alcanzó las semifinales de la Europa League, y todo indica que seguirá al frente durante un mercado de fichajes que promete más movimientos.

El enigmático propietario, Evangelos Marinakis, impondrá su enfoque pragmático en la confección de la plantilla y no autorizará ventas que no beneficien deportivamente y financieramente al club.

El defensa brasileño Murillo renovó, así que se acaban los rumores sobre su salida. La esperanza es que Gibbs-White, autor de 18 goles la pasada temporada que no le bastaron para ir al Mundial con Inglaterra, acepte quedarse.