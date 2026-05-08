¿Morgan Gibbs-White por delante de Elliot Anderson? El Manchester United aconseja sobre el sucesor de Bruno Fernandes ante rumores de que el Nottingham Forest podría ficharlo

El United necesita un plan de sucesión claro para aspirar de nuevo al título de la Premier League y ya busca, con ojeadores por todo el mundo, jugadores capaces de cambiar un partido.

Al ser preguntado si los Red Devils ya planean una vida sin Fernandes y quién podría incluirse en esas conversaciones, el exentrenador del United Meulensteen —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Best Betting Bonuses— dijo: «Siempre se hace eso. Hay que empezar a planteárselo.

Primero hay que analizarlo y desglosarlo. ¿Qué aporta Bruno? Esas son las cualidades que buscas reemplazar. Es un gran trabajador, siempre está en forma y juega. En el campo conecta el juego de atrás hacia adelante con pases de 60 o 70 yardas, impulsa el balón, lo lleva, da asistencias y marca goles. Ese es el paquete que buscas.

¿Hay muchos como él en la Premier? No, pero hay perfiles parecidos: Martin Ødegaard en el Arsenal, Rayan Cherki y Bernardo Silva en el City.

También veo a Morgan Gibbs-White en ese rol, pero Bruno es, desde luego, un jugador excepcional».