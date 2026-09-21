Gibbs-White está a punto de regresar a la selección inglesa de cara a los próximos partidos de la Nations League, según la BBC. Se espera que el centrocampista del Forest sustituya a Palmer en la convocatoria de Tuchel para este parón internacional. Palmer está listo para retirarse de la concentración de la selección debido a una lesión menor.

El jugador de 24 años completó recientemente los 90 minutos en la derrota del Chelsea por 3-0 en Brentford el viernes. Después de un verano de descanso tras quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial, Palmer ha sido una figura clave para el Chelsea. Ha sido titular en seis de sus siete partidos esta temporada, con cuatro goles y dos asistencias.