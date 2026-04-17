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Morgan Gibbs-White homenajeó a Elliot Anderson tras la muerte de su madre con una emotiva celebración de gol, y el Nottingham Forest se clasificó para las semifinales de la Europa League
Una noche emotiva en el City Ground
El Forest se clasificó para las semifinales de la Europa League tras ganar 1-0 al Oporto, con un global de 2-1. La ausencia de Anderson, que perdió a su madre, ensombreció el logro. Tras el gol decisivo de Gibbs-White, el equipo levantó la camiseta número ocho de Anderson con el mensaje: «La familia es lo primero. Todos estamos contigo».
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El club expresa su más sentido pésame
El club confirmó la ausencia de Anderson poco antes del partido, lo que desencadenó numerosas muestras de apoyo de la comunidad futbolística. Helen había sido una presencia constante en la carrera de su hijo, desde la cantera del Newcastle hasta la Premier League.
En uncomunicado, el Forest informó: «Elliot Anderson no jugará esta noche tras el fallecimiento de su madre, Helen. Todo el Nottingham Forest envía su pésame a Elliot y su familia. Estamos con ellos en este difícil momento».
El apoyo incondicional de una madre
Esta derrota ha sido un golpe devastador para el centrocampista de 23 años, cuya madre siempre lo ha apoyado con orgullo.
Al recordar el momento surrealista en que lo vio debutar con el primer equipo del Newcastle United, Helen comentó: «Empecé a llorar. Nunca nos hemos perdido ningún partido de Elliot. Verlo en la televisión fue surrealista».
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Duelo de semifinales
El Forest se ha clasificado para una apasionante semifinal de la Europa League contra el Aston Villa, aunque su prioridad inmediata sigue siendo el bienestar de Anderson. Decimosextos en la Premier y a solo tres puntos del descenso, el equipo de Vitor Pereira debe centrarse ya en el crucial partido en casa contra el Burnley el domingo. La plantilla, unida en este difícil momento, debe equilibrar su histórica aventura europea con la lucha por la permanencia.