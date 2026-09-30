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Moataz Elgammal
Traducido por

Morgan Gibbs-White defiende el «estúpido» vídeo viral de sus vacaciones tras su convocatoria de emergencia con la selección inglesa de Thomas Tuchel

M. Gibbs-White
Nottingham Forest
T. Tuchel
Inglaterra

Morgan Gibbs-White ha defendido con firmeza un vídeo desenfadado publicado en las redes sociales por su prometida tras su repentina convocatoria con Inglaterra. El capitán del Nottingham Forest vio cómo Thomas Tuchel acortó sus vacaciones familiares en Dubái, pero insiste en que representar a su país sigue siendo su prioridad absoluta, pese a que la pareja compartió una broma viral sobre el repentino cambio de planes.

  • Reacción al vídeo viral

    Según informó el Daily Mail, Gibbs-White recibió críticas en internet después de que su prometida, Britney de Villiers, publicara un vídeo viral de la pareja reaccionando a su tardía convocatoria con Inglaterra. Tuchel incluyó al centrocampista en la lista después de que cinco jugadores se retiraran.

    La pareja estaba de vacaciones en Dubái, y el vídeo les mostraba haciendo playback de una canción de High School Musical. Gibbs-White aclaró rápidamente la situación. "Solo éramos mi chica y yo bromeando un poco, lo hacemos constantemente", explicó el centrocampista, asegurando a los aficionados que su compromiso con la selección nacional no ha flaqueado en absoluto.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Compromiso con Inglaterra

    La convocatoria obligó a Gibbs-White a volar de vuelta casi de inmediato, pero el centrocampista insistió en que no dudó ni un instante. «Solo intentábamos quitarle un poco de hierro a una situación que era difícil para ella y para los niños, pero lo entendió perfectamente», añadió. «Se lo tomó con humor. Siempre hacemos tonterías así, y simplemente es nuestra forma de divertirnos juntos, y en una buena relación. [...] Creo que pasé más tiempo en el avión que realmente en Dubái. Pero mi país, jugar para mi país, es lo primero. 100 %».

  • Feroz competencia por los puestos

    Gibbs-White tuvo minutos saliendo desde el banquillo durante el actual parón internacional, al jugar 13 minutos en la derrota de Inglaterra por 3-2 ante España antes de disputar nueve minutos en la victoria por 2-0 sobre la República Checa.

    Con importantes próximos partidos programados para el 3 y el 6 de octubre contra Croacia y la República Checa antes de que concluya el parón internacional, entiende el enorme desafío que supone asegurarse un puesto fijo en un centro del campo junto a Jude Bellingham, Cole Palmer y Anthony Gordon. Aunque disfruta de un papel protagonista en el Nottingham Forest, reconoce que la convocatoria internacional exige una disciplina estricta. «Aquí todo está más estructurado. Tienes un papel, tienes una posición y la cumples. Obviamente, los partidos pueden ser diferentes en distintos momentos, así que puede que necesites hacer cosas distintas», señaló.

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    ¿Qué le espera ahora a Inglaterra?

    Gibbs-White tratará ahora de dejar huella en los próximos partidos de Inglaterra del 3 y el 6 de octubre antes de volver a la acción con el Nottingham Forest. De cara al futuro, su objetivo final está claro mientras Tuchel sigue dando forma a su plantilla para la campaña internacional y los próximos grandes torneos. «Ese es el objetivo, ya sabes, una Eurocopa en casa. Lo único que tenemos en la cabeza es ganarla», concluyó la estrella.

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