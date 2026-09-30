Según informó el Daily Mail, Gibbs-White recibió críticas en internet después de que su prometida, Britney de Villiers, publicara un vídeo viral de la pareja reaccionando a su tardía convocatoria con Inglaterra. Tuchel incluyó al centrocampista en la lista después de que cinco jugadores se retiraran.

La pareja estaba de vacaciones en Dubái, y el vídeo les mostraba haciendo playback de una canción de High School Musical. Gibbs-White aclaró rápidamente la situación. "Solo éramos mi chica y yo bromeando un poco, lo hacemos constantemente", explicó el centrocampista, asegurando a los aficionados que su compromiso con la selección nacional no ha flaqueado en absoluto.