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Gianluca Minchiotti

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Morata ha dicho sí al Leganés: el Como trabaja en el salario

Como
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Álvaro Morata

El delantero centro español está listo para despedirse de la Serie A

Álvaro Morata ha dicho sí al Leganés. Según Gianluca Di Marzio, el delantero español ha aceptado el destino y ahora el Como está trabajando con el club español de Segunda División para definir los últimos detalles de la operación, que debería concretarse en forma de cesión.




  • Nudo salarial

    El principal escollo tiene que ver con el salario del jugador. De hecho, el Como tendrá que contribuir a cubrir la ficha y precisamente en este aspecto ambos clubes están tratando de encontrar un acuerdo. Mientras tanto, la voluntad de Morata representa un paso importante hacia la fumata blanca.

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