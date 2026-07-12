Morat Yakin se burló de Hossam Hassan y luego se hizo pasar por víctima ante Argentina

Yakin declaró tras el partido: «Nos han castigado por un error. Esa tarjeta no tenía fundamento. Fue una jugada normal, sin mala intención. Esa decisión fue increíble. No estoy de acuerdo. Hubo un contacto evidente y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión».

Añadió: «No tuvieron ventaja. Fue un partido limpio y abierto, pero hoy no ganó el fútbol. Nos penalizaron por un error que marcó el resultado. Podemos quejarnos, pero hay que felicitar a Argentina».

El plan funcionó: fuimos superiores, remontamos y teníamos la ventaja moral. Queríamos refrescar la delantera, pero llegó esa decisión errónea. No sé por qué se inventó esta regla, pero los jugadores de mi equipo han sido unos héroes».

No puedo entender que nos debiliten así. Empolo luchó con todas sus fuerzas y sufrió muchas entradas. Esa decisión me desconcertó, no tenía ninguna justificación. Es una lástima. Hemos desperdiciado una gran oportunidad y, por desgracia, nuestra andadura ha terminado. Es doloroso, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Estos son mis verdaderos héroes».