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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Morat Yakin se burló de Hossam Hassan y luego se hizo pasar por víctima ante Argentina

H. Hassan
M. Yakin
Egipto
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Switzerland
World Cup
Egipto
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La maldición del decano se abate sobre Suiza

Morat Yakin, seleccionador de Suiza, probó de su propia medicina tras perder 1-3 ante Argentina en cuartos del Mundial 2026.

Previamente había rechazado las acusaciones de su homólogo egipcio, Hossam Hassan, quien alegó que Argentina se beneficiaba del arbitraje y del apoyo de la FIFA en el Mundial 2026, asegurando que los partidos se ganan en la cancha, no en los medios.

  • Declaraciones contundentes

    En la rueda de prensa previa a los cuartos de final contra Argentina, Yakin criticó las declaraciones de Hossam Hassan, quien acusó a la FIFA de favorecer a Argentina e intentar coronar a Lionel Messi tras la polémica derrota de Egipto 3-2 en octavos.

    En respuesta a una pregunta sobre las declaraciones del seleccionador egipcio, Yakin afirmó: «Creo que, en general, los partidos se disputan con imparcialidad. La tecnología del vídeoarbitraje puede intervenir y controlarlo todo», y añadió: «No hay que resolver las cosas con declaraciones tras el partido, cuando has tenido oportunidades de ganar».

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  • Una despedida dramática

    Suiza quedó eliminada del Mundial tras la expulsión de Breel Embolo, decisión que Yakin y varios jugadores consideraron clave y cuestionaron con indignación.

    Yakin se quejó de la segunda amarilla mostrada a Embolo en el 72 tras revisar el VAR.

    El árbitro Silva Piniro había señalado primero una falta a Leandro Paredes y amonestado al argentino, pero al comprobar el error de identificación aplicó el protocolo.

    Tras revisar la jugada, el árbitro anuló la falta de Paredes y amonestó a Embolo por simular, decisión que indignó a Suiza.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yakin imita al decano

    Yakin declaró tras el partido: «Nos han castigado por un error. Esa tarjeta no tenía fundamento. Fue una jugada normal, sin mala intención. Esa decisión fue increíble. No estoy de acuerdo. Hubo un contacto evidente y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión».

    Añadió: «No tuvieron ventaja. Fue un partido limpio y abierto, pero hoy no ganó el fútbol. Nos penalizaron por un error que marcó el resultado. Podemos quejarnos, pero hay que felicitar a Argentina».

    El plan funcionó: fuimos superiores, remontamos y teníamos la ventaja moral. Queríamos refrescar la delantera, pero llegó esa decisión errónea. No sé por qué se inventó esta regla, pero los jugadores de mi equipo han sido unos héroes».

    No puedo entender que nos debiliten así. Empolo luchó con todas sus fuerzas y sufrió muchas entradas. Esa decisión me desconcertó, no tenía ninguna justificación. Es una lástima. Hemos desperdiciado una gran oportunidad y, por desgracia, nuestra andadura ha terminado. Es doloroso, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Estos son mis verdaderos héroes».

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