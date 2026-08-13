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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Traducido por

Monza: negociaciones por Ngonge desde el Napoli. Asllani desde el Inter para sustituir a Pessina

Inter Milán
SSC Nápoles
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

El club brianzolo se mueve en el mercado: gusta el extremo del Napoli para el ataque y, tras la lesión de Pessina, vuelve a aparecer el nombre del centrocampista albanés

La lesión de Matteo Pessina, que mantendrá mucho tiempo de baja al capitán del Monza, obliga al club brianzolo a volver al mercado para un puesto distinto de aquellos en los que había estado trabajando hasta ahora.

El club, de hecho, ha vuelto a buscar a un centrocampista que pueda sustituir al líder elegido por Ivan Juric y, entre los nombres valorados, ha vuelto a aparecer el de Kristjan Asllani, en la rampa de salida del Inter. Para la parcela ofensiva, en cambio, el Monza se ha movido pidiendo información al Napoli por Cyril Ngonge, extremo ofensivo que ha quedado fuera del proyecto de Massimiliano Allegri.


  • IDEA ASLLANI

    Pessina ha sufrido un problema en la rodilla que, como confirmó Juric, mantendrá durante mucho tiempo al ex del Milan y del Atalanta alejado de los terrenos de juego. Según ha informado Marco Barzaghi, el centrocampista albanés Kristjan Asllani ha sido ofrecido al club brianzolo precisamente en estas horas.

    El jugador nacido en 2002 lleva tiempo en la rampa de salida del Inter y podría representar una solución también low cost para el centro del campo. El Inter pide no menos de 10/15 millones de euros de valoración, pero también podría abrirse a una cesión con opción/obligación de compra en caso de salvación.

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  • ENCUESTA POR NGONGE

    No solo el centro del campo, porque el Monza, según informa Alfredo Pedullà, ha preguntado al Napoli por la disponibilidad para el traspaso de Cyril Ngonge, atacante de banda nacido en 2000 que viene de una temporada dividida entre Torino y Espanyol.

    El belga fue fichado por el Napoli en enero de 2024 por cerca de 20 millones de euros procedente del Verona y no entra en los planes de Allegri. Volver a un club italiano que pueda darle mucho más espacio podría representar un punto de partida para él.



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