Monza: negociación por Ngonge con el Napoli. Asllani, del Inter, para sustituir a Pessina

La lesión de Matteo Pessina, que mantendrá fuera durante mucho tiempo al capitán del Monza, obliga al club brianzolo a volver al mercado en una posición distinta de aquellas en las que había estado trabajando hasta ahora.

De hecho, la entidad ha vuelto a la búsqueda de un centrocampista que pueda sustituir al líder elegido por Ivan Juric y entre los nombres valorados ha vuelto a aparecer el de Kristjan Asllani, en la rampa de salida del Inter. En cambio, para la delantera, el Monza se ha movido pidiendo información al Napoli por Cyril Ngonge, extremo ofensivo que ha quedado fuera del proyecto de Massimiliano Allegri.



