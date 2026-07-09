Monza busca fichajes para Juric y la permanencia: Montipò, Okoli, Majer, Adzic y Echeverri, todos los nombres

Tras confirmarse la salida de Hernani al Palermo y la cesión de Kouadio por la Fiorentina, el Monza busca portero titular, refuerzos para defensa, centro del campo y delantera.





Para la portería se barajan Audero, Falcone y Montipò, este último favorito de Juric, quien ya lo entrenó en el Verona.





En defensa se barajan varios nombres: Caleb Okoli, central que jugó en Frosinone y Atalanta y que descendió con el Leicester a la League One, y Victor Nelsson, ex de Roma y Hellas Verona, que ha vuelto al Galatasaray y costaría 5 millones. Desde la Fiorentina podría llegar Matias Moreno, central de 2003 que acaba de regresar de su cesión en el Levante. Para las bandas, el Monza puja por Vojvoda, Zappa o Lazzari, aunque varios equipos de la Serie A también los siguen.





Otra opción es Lovro Majer, mediapunta croata del Wolfsburgo, ya consolidado en la Bundesliga. Más atrás queda Yannick Bright, del Inter de Miami.





En ataque se busca creatividad: se barajan el polaco Kozlowski, el montenegrino Adzic (que sale de la Juve) y hasta la opción de Echeverri, del Manchester City. Como punta, seduce Bonazzoli, que descendió con la Cremonese pero brilló con los «grigiorossi».