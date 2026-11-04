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Paolo Montero, exdefensa y exentrenador de la Juventus, entrevistado por Tuttosport, habla del actual equipo de la Juventus: «Hay que entender el objetivo y la causa. ¿Esta Juve lo tiene claro? Espero que sí, eso deseo. Aquella semana conocí a unos chicos estupendos que se portaron bien. Locatelli, Bremer... Cambiaso era más tímido, pero hablaba con ellos».

«¿Spalletti? El equipo le está siguiendo. La cuestión es creer en ello. Estoy de acuerdo en que no hay que cambiar, pero hay momentos en los que o damos el 100 % o es poco. Todos tenemos que dar más. Ellos, como jugadores, deben pensar que es cuestión de un instante: ganas tres o cuatro partidos y te encuentras ahí. Hay que creer, somos la Juve. Prefiero perder 5-0 a jugar con la "táctica del murciélago", como decimos en Uruguay, todos pegados al larguero. Somos la Juve, vamos a salir a competir. ¿Influye el estadio? A veces sí, en el campo lo percibes. Hay momentos en los que hay que apoyar al equipo; si no, es demasiado fácil subirse al carro solo cuando está ganando».