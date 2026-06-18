Montero: «¿Del Piero en la Juventus? Se está preparando. ¿Que soy un mal tipo? Es una etiqueta que me merezco»

Aunque la temporada no haya terminado bien para la Juventus, ¿hacen bien los bianconeri en volver a apostar por Spalletti como entrenador?

«Hay que tener paciencia; los latinos no tenemos mucha. Al inicio de una liga siempre se habla de proyecto, pero hay mucha hipocresía, porque luego no hay paciencia para esperar».





Sobre Vlahovic, si dependiera de Montero, ¿tendría aún sitio en la Juventus?

«Yo volvería a apostar por él; no hay muchos jugadores así. Me llamó la atención en los dos partidos que dirigí a la Juventus por su habilidad en el uno contra uno. También apostaría por Chiesa».





Conoces bien a Yildiz. ¿Fue acertado darle esa camiseta a tan corta edad?

«Lo entrené en la Primavera; desde su llegada se notó su mentalidad, no solo su técnica, pero con la camiseta número diez de la Juventus hay que tener paciencia: basta ver a Platini o Del Piero».





Hablando de Del Piero, los aficionados sueñan con su regreso al club, ¿qué opinas al respecto?

«Sería un gran fichaje; conociéndolo, estoy convencido de que se está preparando. No entraría en la Juve solo por imagen, sino para ayudar; si entra, es para colaborar. Cuando jugaba era un perfeccionista y creo que sigue siéndolo ahora».





¿Podría Antonio Conte volver algún día a la Juve?

«Siempre puede volver; fue ídolo como jugador y entrenador. No puedo responder ahora, sería falta de respeto hacia Spalletti, pero Conte es una leyenda. Los de mi generación tenemos un vínculo con la Juve».





¿Te ha molestado la etiqueta de «malo» en el fútbol?

«No, te diré la verdad: en parte me la he ganado. Desde niño nunca me importó la opinión de la gente; sigo mi propio camino».