Babylon Park, fundado por Efi Malka junto al propietario de Camden Market Teddy Sagi, aporta a este proyecto tres décadas de experiencia en el sector y más de 20 sedes internacionales. El operador lanzó anteriormente la única montaña rusa cubierta de la Comunidad de Madrid en Westfield Parquesur, en Leganés.

Al detallar su estrategia de expansión en 2022, el CEO de Babylon, Nir Diamant, afirmó: "En nuestra expansión europea, queremos comprometernos con el mercado español debido a su enorme potencial de crecimiento y a la cultura local del ocio. Estamos encantados de abrir nuestro primer buque insignia en España en Westfield Parquesur, el mayor centro comercial de Madrid, y agradecemos a Unibail-Rodamco-Westfield que nos haya reconocido como la oferta más atractiva de un concepto distintivo de entretenimiento familiar".