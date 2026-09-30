Monchi, director del Espanyol, obligado a disculparse tras respaldar a la estrella del Barcelona Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro

Monchi insistió en que su apoyo a Yamal respondía únicamente al orgullo nacional y no a ningún sesgo de club a un lado u otro de la división catalana. Al reflexionar sobre la polémica provocada por sus comentarios, admitió en la radio española: «Me hicieron una pregunta y levanté un poco de polémica entre los aficionados pericos. Pido disculpas a cualquiera a quien haya ofendido».

Al detallar el dilema que le plantearon durante la emisión, el director deportivo explicó: «Me dieron a elegir entre Kylian Mbappe (francés), Harry Kane (inglés) o Lamine Yamal (español), y opté por la opción española».