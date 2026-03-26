Mónaco: Pogba vuelve a marcar tras cuatro años en el partido amistoso contra el Brentford

Aunque solo fuera un partido amistoso, el regreso a la goleada de Paul Pogba es noticia. El centrocampista francés marcó en el encuentro organizado por el Mónaco contra el equipo sub-23 del Brentford, que terminó 2-1 a favor del club inglés. Un partido que sirvió para acumular minutos de juego y para ver al exjugador de la Juventus volver a marcar tras cuatro largos años desde su última vez.

Ha sido un año muy complicado para Pogba y su renacimiento en el Mónaco no ha salido, hasta ahora, según lo previsto. En la recta final de la temporada, sin embargo, el jugador nacido en 1993 podría volver para echar una mano a sus compañeros y el gol, aunque sea en un amistoso, puede ser una primera señal de resurgimiento.