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Mónaco, Akliouche: «Kephren Thuram me ha pedido que me una a él en la Juventus, pero yo quiero jugar en la Liga de Campeones»

Juventus
M. Akliouche
K. Thuram-Ulien
Fichajes
Mónaco
Francia

El joven talento francés, una de las joyas del mercado: «Mi referente es Zidane».

Aunque Kephren Thuram, objetivo del Galatasaray, ha invitado a Maghnes Akliouche a unirse a él en la Juventus, el extremo francés del Mónaco aún no ha respondido.


El extremo francés del Mónaco (nacido en 2002) declaró a La Gazzetta dello Sport: «Khephren es un gran amigo que me ayudó mucho en los momentos difíciles en el Mónaco. A veces, en broma, me ha pedido que me una a él en la Juve. Me alegro por lo que está haciendo en Turín».


«Todas las ligas son difíciles; ni siquiera en la Serie A es fácil ganar. Todas son bonitas e interesantes».


“Crecer en la Champions es clave; con el Mónaco solo llegamos a la Conference. Decidiré mi futuro tras el Mundial: quiero llegar lejos y ayudar a Francia a ganar la tercera estrella”.

  • «Deschamps solo me pide que sea yo mismo, que deje que mi juego hable y que aporte mi granito de arena cuando pueda».


    «¿Mis referentes? Zidane, Özil por la calidad de sus pases e Iniesta por su visión de juego; era una locura. Todos veían las jugadas antes que nadie y, sin ser los más físicos ni atléticos, se anticipaban mentalmente al juego, creándolo. Por eso eran fascinantes».


    «Me describiría como un jugador técnicamente hábil que crea ocasiones con el regate, el pase y el disparo. Entre mis gestos técnicos favoritos están la verónica, el doble paso y el pase a ciegas. Ahora también he añadido la presión alta y la cobertura, fundamentales en la fase de no posesión en el fútbol actual».


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