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¡Momento de locura! Phil Foden ve la ROJA tras soltar una patada a Bruno Fernandes en un explosivo derbi de Manchester
Foden ve la roja en Old Trafford
El derbi de Manchester rara vez es un asunto tranquilo, pero la última entrega en Old Trafford estalló pronto este domingo cuando Foden vio la roja directa. La acción se produjo en el minuto 22 del partido, y la expulsión llegó después de un tenso intercambio con el capitán del Manchester United, Fernandes, que pareció sacar de quicio al canterano del City durante una disputa rutinaria por el balón.
Fernandes derribó primero a Foden cerca de la línea de banda, en una acción física que, evidentemente, el mediapunta inglés no encajó bien. Cuando Foden intentaba volver a ponerse en pie, pareció perder la compostura y respondió con un golpe contra el centrocampista portugués. Se vio a Foden soltar una patada a Fernandes, que cayó de inmediato al suelo, retorciéndose de dolor.
El árbitro estaba bien colocado para presenciar la represalia y no dudó en llevarse la mano al bolsillo trasero, confirmando que los visitantes se quedan con 10 jugadores después de que Phil Foden vea la tarjeta roja.
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Una expulsión poco habitual en la historia del derbi
El momento de locura de Foden no solo ha perjudicado los planes tácticos de Maresca para la tarde, sino que también le ha hecho entrar en los libros de historia por los motivos equivocados. La salida del centrocampista supone una anomalía estadística en la era moderna de esta feroz rivalidad local.
Según Opta, la estrella inglesa se ha convertido en apenas el segundo jugador del Manchester City expulsado contra el Manchester United en la Premier League. Sigue los pasos del exdelantero italiano Bernardo Corradi, que fue el último jugador del City en ver la roja en un derbi liguero allá por 2006.
Quebradero de cabeza táctico para Maresca
La expulsión obliga a Maresca a replantear pronto el partido, mientras su equipo trata de gestionar la inferioridad numérica ante un Manchester United inspirado. Se esperaba que Foden fuera el eje creativo del conjunto visitante, pero su ausencia deja un vacío importante en el último tercio. El cuerpo técnico del City fue visto manteniendo una intensa conversación en la banda inmediatamente después de la tarjeta roja.
Con casi setenta minutos todavía por jugarse en el momento del incidente, la batalla táctica se ha inclinado por completo a favor de los hombres de Michael Carrick. Ahora, lo más probable es que el City tenga que adoptar un planteamiento más conservador, sacrificando parte de su habitual fluidez ofensiva para asegurarse de mantener la solidez en el centro del campo.
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Fernandes, envuelto en la polémica
Como suele ocurrir en los partidos de alta presión, Fernandes volvió a situarse en el centro de la gran polémica del encuentro. Aunque Foden fue quien acabó castigado por su represalia, los aficionados del United estarán satisfechos con la manera en que su capitán consiguió alterar el ritmo del recurso creativo más peligroso del City. El papel del internacional portugués en la provocación dará, sin duda, pie al debate entre los comentaristas.
Para Foden, las repercusiones podrían ir más allá de este único partido, ya que es probable que reciba la sanción estándar de tres encuentros por conducta violenta. Eso haría que se perdiera compromisos importantes en las próximas fechas mientras el City continúa su lucha por conquistar títulos.
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