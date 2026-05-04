La tarde histórica de Jesse Derry se volvió una pesadilla tras unos minutos contra el Nottingham Forest. El canterano de Cobham debutó como titular en la Premier League gracias al entrenador interino Calum McFarlane, que lo incluyó en el once para sustituir a los lesionados Alejandro Garnacho y Pedro Neto.

Al intentar controlar un balón rebotado, Derry lo lanzó al aire. Abbott saltó a por él, pero impactó con el lateral de su cabeza, derribando a ambos jugadores.