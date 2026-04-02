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«Molesto»: el Barcelona, furioso por la lesión de Raphinha con la selección brasileña; el presidente Joan Laporta critica el calendario
Laporta critica el calendario de la FIFA
El presidente del club no se ha andado con rodeos a la hora de valorar el calendario internacional y ha expresado su profunda frustración tras el regreso de Raphinha de la concentración de Brasil con una lesión grave. En declaraciones a Mon Esport, el presidente del Barcelona dejó claro que el club se siente defraudado por la gestión que hace la FIFA del calendario futbolístico mundial.
«La lesión de Raphinha es una pena. Debemos pedir a la FIFA que elabore un calendario internacional que tenga en cuenta las competiciones en las que participan los grandes clubes», declaró Laporta. «Es un partido amistoso y uno de nuestros mejores jugadores sufre una lesión. Por supuesto que es molesto. No se puede culpar a los jugadores, son profesionales y lo dan todo por su país. El problema es el calendario tan apretado, en un momento de la temporada en el que nos lo estamos jugando todo. ¡Es indignante!».
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Un duro golpe para la Liga de Campeones
El momento en que se ha producido la lesión es una pesadilla para el entrenador Hansi Flick, ya que el equipo médico del club ha confirmado que el tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas. Este diagnóstico descarta de hecho al exjugador del Leeds United de los dos partidos de los cruciales cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, así como de varios encuentros clave de La Liga. Raphinha ha estado en el mejor momento de su carrera esta temporada, con 19 goles y ocho asistencias en 31 partidos. Perder a un jugador tan productivo justo cuando los blaugranas luchan por mantener su ventaja en lo más alto de la tabla y seguir adelante en Europa es un revés que, según Laporta, se podría haber evitado con una mejor protección de los jugadores.
Reclamación formal e indemnización
Ante la pérdida de una pieza clave, el Barcelona se estaría preparando para emprender acciones formales con el fin de expresar su descontento. Las informaciones apuntan a que los blaugranas tienen la intención de presentar una queja oficial ante la FIFA para abordar la situación, sobre todo teniendo en cuenta que la lesión se produjo en un partido no oficial tras un largo viaje a Estados Unidos. Aunque el club podría tener derecho a una indemnización económica a través del Programa de Protección de Clubes de la FIFA, debido a que el jugador estará de baja más de 28 días, la indemnización prevista, de unos 144 000 €, se considera insignificante.
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Flick se ve obligado a buscar soluciones
Con Raphinha de baja al menos hasta principios de mayo, la presión recae ahora sobre Flick para que reorganice sus opciones en ataque. El entrenador alemán ha dependido en gran medida del ritmo de trabajo y la eficacia de Raphinha, y su ausencia deja un enorme vacío en la banda que debe cubrirse de inmediato. El Barcelona cuenta actualmente con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la lucha por el título, pero esa ventaja se pondrá a prueba sin su segundo máximo goleador. Mientras el equipo se prepara para un apretado calendario en abril, las consecuencias de este parón internacional sirven como un claro recordatorio de la continua fricción entre los clubes de élite y el calendario futbolístico internacional.