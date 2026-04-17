Moises Caicedo firma un contrato a largo plazo con el Chelsea; el centrocampista afirma que los Blues «van por buen camino»

El Chelsea ha anunciado que Caicedo ha firmado un nuevo contrato de siete años. Desde su llegada procedente del Brighton & Hove Albion en el verano de 2023, el centrocampista se ha convertido en uno de los jugadores más fiables de la Premier League, lo que justifica la importante inversión realizada por la directiva de los Blues.

Con 24 años, ya ha jugado 140 partidos y fue clave en la conquista de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Su renovación confirma el compromiso del jugador y del club con el proyecto deportivo actual.