Moisés Caicedo, del Chelsea, es el nuevo capitán de Ecuador tras la renuncia de Enner Valencia al brazalete durante la reunión mundialista

En un gesto de liderazgo, Valencia cedió la capitanía de Ecuador a Caicedo. El veterano de 36 años entregó el brazalete al centrocampista de 24 años en una emotiva ceremonia ante sus compañeros.

La decisión llega tras asegurar la clasificación a las eliminatorias del Mundial, y refleja el reconocimiento de Valencia, exdelantero del West Ham, sobre el liderazgo de la nueva generación.



