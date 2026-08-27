Moise Kean al Como, acuerdo a punto de cerrarse. Tras una larga negociación, el club lombardo y la Fiorentina han alcanzado un acuerdo: el delantero de la generación de 2000 deja Florencia a título definitivo por una cifra cercana a los 40 millones de euros entre parte fija y bonus (35+5). Fabregas consigue así el punta que quería y Kean luchará con Douvikas por un puesto como titular.
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Moise Kean al Como, operación cerca de cerrarse: intercambio de documentos entre los clubes. Operación de 40 millones de euros
QUÉ PASÓ AYER
Desde hace días, Kean ya no se consideraba jugador de la Fiorentina. Según Violanewsel domingo por la noche se negó a salir de inicio en el partido, perdido después por 4-0 contra la Roma, y ayer por la mañana forzó la situación, pidiendo salir traspasado, llegando tarde al Viola Park y eligiendo no entrenarse con el grupo. Una decisión que hizo estallar de furia a la Fiorentina, que lo multó y lo volvió a citar para una sesión en solitario por la tarde. Hoy, en cambio, el ex de Juventus y Paris Saint-Germain se presentó en el centro deportivo a la hora, para entrenarse con sus compañeros.
MORATA DEJA LIBRE EL PUESTO
Kean debería llegar a Como entre esta noche y mañana, para pasar el reconocimiento médico y firmar. Deja la Fiorentina después de dos temporadas, 79 partidos, 735 goles y 7 asistencias. Ocupará el lugar, a nivel numérico, de Alvaro Morata, que está cerca de salir y negocia con el Leganés. El club de Madrid, que juega en la segunda división española, ha pedido que el Como contribuya de manera importante al pago del salario, actualmente de 5 millones de euros netos.
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