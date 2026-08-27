Desde hace días, Kean ya no se consideraba jugador de la Fiorentina. Según Violanewsel domingo por la noche se negó a salir de inicio en el partido, perdido después por 4-0 contra la Roma, y ayer por la mañana forzó la situación, pidiendo salir traspasado, llegando tarde al Viola Park y eligiendo no entrenarse con el grupo. Una decisión que hizo estallar de furia a la Fiorentina, que lo multó y lo volvió a citar para una sesión en solitario por la tarde. Hoy, en cambio, el ex de Juventus y Paris Saint-Germain se presentó en el centro deportivo a la hora, para entrenarse con sus compañeros.