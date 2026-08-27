Moise Kean al Como, operación a punto de cerrarse. Tras una larga negociación, el club lombardo y la Fiorentina han alcanzado un acuerdo: el delantero de la generación de 2000 deja Florencia traspasado de forma definitiva por una cifra cercana a los 40 millones de euros entre parte fija y bonus (35+5). Fabregas consigue así el delantero que quería; Kean peleará con Douvikas por un puesto de titular.
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Moise Kean al Como, acuerdo cerca de cerrarse: intercambio de documentos entre los clubes. Operación de 40 millones de euros
QUÉ PASÓ AYER
Kean ya desde hace días no se consideraba jugador de la Fiorentina. Según Violanewsel domingo por la noche se negó a salir de inicio en el duelo que luego perdió 4-0 contra la Roma y ayer por la mañana forzó la situación, pidiendo el traspaso, llegando tarde al Viola Park y eligiendo no entrenarse con el grupo. Una decisión que hizo montar en cólera a la Fiorentina, que lo multó y lo volvió a convocar para una sesión en solitario por la tarde. Hoy, en cambio, el exjugador de la Juventus y del Paris Saint-Germain se presentó en el centro deportivo a tiempo, para entrenarse con sus compañeros.
Morata libera la plaza
Kean debería llegar a Como entre esta noche y mañana para pasar el reconocimiento médico y firmar. Deja la Fiorentina después de dos temporadas, 79 partidos, 735 goles y 7 asistencias. Ocupará, a nivel numérico, el lugar de Alvaro Morata, que está de salida y en negociaciones con el Leganés. El club de Madrid, que juega en la segunda división española, ha pedido que el Como contribuya de manera importante al pago del salario, actualmente de 5 millones de euros netos.
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