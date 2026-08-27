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Moise Kean al Como, acuerdo cerca de cerrarse: intercambio de documentos entre los clubes. Operación de 40 millones de euros

M. Kean
Fichajes
Como
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Tras una larga negociación, los dos clubes han alcanzado un acuerdo: Fàbregas tiene el delantero que buscaba.

Moise Kean al Como, operación a punto de cerrarse. Tras una larga negociación, el club lombardo y la Fiorentina han alcanzado un acuerdo: el delantero de la generación de 2000 deja Florencia traspasado de forma definitiva por una cifra cercana a los 40 millones de euros entre parte fija y bonus (35+5). Fabregas consigue así el delantero que quería; Kean peleará con Douvikas por un puesto de titular.

  • QUÉ PASÓ AYER

    Kean ya desde hace días no se consideraba jugador de la Fiorentina. Según Violanewsel domingo por la noche se negó a salir de inicio en el duelo que luego perdió 4-0 contra la Roma y ayer por la mañana forzó la situación, pidiendo el traspaso, llegando tarde al Viola Park y eligiendo no entrenarse con el grupo. Una decisión que hizo montar en cólera a la Fiorentina, que lo multó y lo volvió a convocar para una sesión en solitario por la tarde. Hoy, en cambio, el exjugador de la Juventus y del Paris Saint-Germain se presentó en el centro deportivo a tiempo, para entrenarse con sus compañeros.

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  • Morata libera la plaza

    Kean debería llegar a Como entre esta noche y mañana para pasar el reconocimiento médico y firmar. Deja la Fiorentina después de dos temporadas, 79 partidos, 735 goles y 7 asistencias. Ocupará, a nivel numérico, el lugar de Alvaro Morata, que está de salida y en negociaciones con el Leganés. El club de Madrid, que juega en la segunda división española, ha pedido que el Como contribuya de manera importante al pago del salario, actualmente de 5 millones de euros netos.

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