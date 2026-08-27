Kean ya desde hace días no se consideraba jugador de la Fiorentina. Según Violanewsel domingo por la noche se negó a salir de inicio en el duelo que luego perdió 4-0 contra la Roma y ayer por la mañana forzó la situación, pidiendo el traspaso, llegando tarde al Viola Park y eligiendo no entrenarse con el grupo. Una decisión que hizo montar en cólera a la Fiorentina, que lo multó y lo volvió a convocar para una sesión en solitario por la tarde. Hoy, en cambio, el exjugador de la Juventus y del Paris Saint-Germain se presentó en el centro deportivo a tiempo, para entrenarse con sus compañeros.