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Mohamed Salah y el Liverpool: ¿un viaje para recuperar la cima o para caer al abismo?

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M. Salah
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El astro egipcio en una encrucijada

El nombre del egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, ha vuelto a vincularse de nuevo con la liga saudí Roshn, y esta vez con el club Al Ittihad, tras el estancamiento de las negociaciones de su traspaso al club turco Besiktas durante el actual periodo de fichajes de verano.

El diario turco "Sabah" señaló que Salah aceptó fichar por el Al Ittihad durante el mercado veraniego en curso, a cambio de percibir un salario anual de 25 millones de dólares.

  • ¿Dónde juega Salah con Al-Ittihad?

    A lo largo de más de 15 años de carrera futbolística, Mohamed Salah se ha acostumbrado a jugar y brillar en la posición de extremo derecho, la misma en la que se espera que juegue con el Al-Ittihad, aunque eso podría cambiar en función de ciertos factores.

    En este momento, el Al-Ittihad ya cuenta con un jugador extranjero en la posición de extremo derecho, el francés Moussa Diaby, aunque su nombre está vinculado a una salida del club durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

    En caso de que Diaby se marche, Salah será el nuevo extremo derecho del Al-Ittihad; en cambio, si continúa, la estrella egipcia podría verse jugando en una posición a la que no estaba habituado a lo largo de toda su carrera, hasta que recientemente ha demostrado dominarla.

    Esa posición podría ser la de organizador del juego, o la de segundo delantero, sobre todo porque el alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, se apoya en gran medida en el sistema 4-2-3-1, con un jugador situado por detrás del delantero puro.

    En condiciones normales, ese jugador sería el argelino Houssem Aouar, pero su nombre también está vinculado a una salida del Al-Ittihad, lo que podría abrir la puerta a que Mohamed Salah ocupe esa posición.

    Salah rindió con claridad en esa posición con la selección de Egipto en la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, Canadá y México, donde marcó un gol y dio dos asistencias en 5 partidos, y fue uno de los mejores jugadores de Egipto.

    Esta nueva posición le ahorra a la estrella egipcia buena parte del esfuerzo físico, ya que no se le exige realizar el repliegue defensivo para ayudar al lateral, además de permitirle aprovechar su experiencia en la distribución del balón hacia los extremos y el delantero, y en el control del ritmo de juego.

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  • La crisis de Al-Ittihad: más grande que Mohamed Salah

    Pero el mayor problema radica en que Salah no puede ser la solución mágica para las crisis del Al-Ittihad, porque el asunto es más grande que él y, al mismo tiempo, el club saudí no está en condiciones de fichar a la estrella egipcia en este momento.

    Salah y el Al-Ittihad ofrecieron uno de los peores rendimientos la pasada temporada, ya que el club saudí se quedó con las manos vacías, sin títulos ni campeonatos, tras una temporada histórica en la que conquistó el doblete de la Roshn Saudi League y la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

    El conjunto saudí concluyó el campeonato de Liga en la quinta posición, además de despedirse de la Liga de Campeones de Élite de Asia en cuartos de final, y de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y la Supercopa de Arabia Saudí en semifinales.

    "El Decano" destituyó a su entrenador francés Laurent Blanc al inicio de la temporada, y después al portugués Sérgio Conceição al final de la misma, y ahora comienza una nueva etapa junto al entrenador alemán Jens Wissing, que solo ha ejercido como director técnico durante los últimos seis meses.

    En el plano deportivo, el Al-Ittihad padece varias carencias más que aún no ha logrado subsanar, como la del centro del campo, en el que necesita jugadores como mínimo, así como la falta de convencimiento del entrenador respecto al delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

    Todos estos indicios auguran una temporada difícil para el Al-Ittihad, que Mohamed Salah podría contribuir a enderezar, pero no será capaz de hacerlo solo.

  • Mohamed Salah: una temporada difícil y una presión insoportable

    El propio Salah también sufrió enormemente la temporada pasada, ya que se vio relegado al banquillo en numerosos partidos y no logró aportar cuando participaba, hasta que tomó por su cuenta la decisión de marcharse.

    La estrella egipcia disputó 41 partidos con el Liverpool durante la última temporada, en los que consiguió anotar 12 goles y dar 10 asistencias, siendo la temporada más floja en números y también en nivel de su trayectoria con los Reds.

    Con el evidente desgaste físico de Salah, surgió su necesidad de vivir una experiencia más tranquila, en la que no sintiera grandes presiones sobre sus hombros, algo que no puede darse en la liga saudí en general, y en el Al-Ittihad en particular.

    La afición del Al-Ittihad es de las más exigentes, y no hay mejor prueba de ello que la destitución de Laurent Blanc, campeón del doblete de Liga y Copa hace dos temporadas, tras solo 4 jornadas del inicio de la temporada siguiente, pese a que se trataba de la primera derrota después de 3 victorias.

    Y dado que Salah llegará como el nuevo rostro del equipo, tras la marcha del delantero francés Karim Benzema el pasado invierno, todas las miradas estarán puestas únicamente sobre él, a la espera de que marque la diferencia, algo que no será capaz de hacer en solitario.

    Por lo tanto, la decisión de Salah de fichar por el Al-Ittihad, si se concreta, supondrá una gran aventura que podría devolver a la estrella egipcia a la cima como el salvador del club, o hundirlo en el abismo si no logra el éxito requerido.

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