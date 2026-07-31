Mohamed Salah y el Liverpool: ¿un viaje para recuperar la cima o para caer al abismo?

A lo largo de más de 15 años de carrera futbolística, Mohamed Salah se ha acostumbrado a jugar y brillar en la posición de extremo derecho, la misma en la que se espera que juegue con el Al-Ittihad, aunque eso podría cambiar en función de ciertos factores.

En este momento, el Al-Ittihad ya cuenta con un jugador extranjero en la posición de extremo derecho, el francés Moussa Diaby, aunque su nombre está vinculado a una salida del club durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

En caso de que Diaby se marche, Salah será el nuevo extremo derecho del Al-Ittihad; en cambio, si continúa, la estrella egipcia podría verse jugando en una posición a la que no estaba habituado a lo largo de toda su carrera, hasta que recientemente ha demostrado dominarla.

Esa posición podría ser la de organizador del juego, o la de segundo delantero, sobre todo porque el alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, se apoya en gran medida en el sistema 4-2-3-1, con un jugador situado por detrás del delantero puro.

En condiciones normales, ese jugador sería el argelino Houssem Aouar, pero su nombre también está vinculado a una salida del Al-Ittihad, lo que podría abrir la puerta a que Mohamed Salah ocupe esa posición.

Salah rindió con claridad en esa posición con la selección de Egipto en la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, Canadá y México, donde marcó un gol y dio dos asistencias en 5 partidos, y fue uno de los mejores jugadores de Egipto.

Esta nueva posición le ahorra a la estrella egipcia buena parte del esfuerzo físico, ya que no se le exige realizar el repliegue defensivo para ayudar al lateral, además de permitirle aprovechar su experiencia en la distribución del balón hacia los extremos y el delantero, y en el control del ritmo de juego.