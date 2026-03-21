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Mohamed Salah, tildado de «haber caído en picado» por una leyenda del Liverpool, mientras se culpa a la superestrella egipcia del sorprendente fracaso en la defensa del título de la Premier League
Souness: Salah ha evitado el lento declive
Al parecer, Souness ha visto lo suficiente esta temporada como para tomar una decisión. El excentrocampista asistió al Community Shield en agosto y se marchó con dudas, esperando que unos cuantos partidos ayudaran a Salah a encontrar su ritmo. Avancemos hasta marzo, y su opinión no ha cambiado.
«Lo que ocurre, en mi opinión y según mi experiencia, es que tu carrera puede tomar uno de dos caminos. Cuando llegas a esa franja de edad de 33-34 años, o bien caes por un precipicio, o bien sufres un lento declive. Creo que Salah es el primero», declaró Souness al Daily Mail. «Fui a ver el primer partido de la temporada, el Community Shield contra el Crystal Palace, y estaba sentado junto a mi hijo pequeño, y le dije: “No sé qué le pasa”. Y entonces pensé: “Quizá necesite media docena de partidos para ponerse a punto”. Pero nunca ha mejorado».
Las cifras parecen darle la razón. Salah ha sumado 10 goles y nueve asistencias en todas las competiciones esta temporada. En esta misma fase de la campaña pasada, llevaba 44 participaciones en goles. La temporada anterior, 34. Su marca más baja en cualquier temporada anterior fue de 27. El total de este año, 19, es con diferencia el peor de su carrera en el Liverpool.
- AFP
Repercusiones negativas para Liverpool
Para el exjugador del Liverpool, el problema no es solo el rendimiento individual de Salah, sino el efecto que su bajón de forma ha tenido en el resto del vestuario. «Sus números han bajado mucho, y él es la principal razón por la que el Liverpool está teniendo una temporada mediocre. Porque dentro de ese grupo de jugadores, habrá algunos que estén sufriendo, otros que estén sintiendo la negatividad que se respira en el ambiente, y no están respondiendo muy bien a ello. Y cuando estás en esa situación, necesitas que los grandes jugadores den un paso al frente y se hagan valer. Lo mejor ya ha pasado, de eso no hay duda. El primero en saberlo eres tú mismo, y le pasa a todo el mundo. No veo el mismo brillo. Creo que si buscas la razón principal del mal momento del Liverpool, es porque él no está rindiendo al nivel esperado. Ha sido durante seis o siete años el hombre clave del Liverpool. Ha cambiado por completo partidos cuando las cosas no iban bien. Es un grande, un grande del Liverpool, pero su mejor temporada ya ha pasado».
Los Reds se imponen al Galatasaray en la Liga de Campeones
Como era de esperar, Souness cree que el Liverpool debería desprenderse de Salah al final de la temporada, a pesar de que el egipcio aún tiene contrato hasta 2027. En la victoria global por 4-1 del Liverpool sobre el Galatasaray, que le valió el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, Salah marcó un gol, pero en lugar de elogiar al ganador de la Premier League de la temporada pasada, optó por criticar duramente al rival. «Me pareció que el Galatasaray estuvo excepcionalmente mal. Esperaba mucho más de ellos. No creían que pudieran conseguir un buen resultado. Y el Liverpool, vale, solo puedes ganar a quien tienes delante, pero el Liverpool no es el mismo equipo que el año pasado. El miércoles por la noche fue un buen partido para ellos porque el rival era muy débil».
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Souness arremete contra sus rivales de la Premier League
Souness no se detuvo ahí tras acabar con Salah y el Liverpool. Ha pronosticado que el Arsenal ganará la liga y le arrebatará la corona al club, aunque sí ha cuestionado los métodos que les han ayudado a alcanzar su posición actual. «Al Arsenal se le permiten muchas cosas al agobiar y bloquear a los porteros. Me encanta el término "gurú de los tiros libres". Su gurú se dedica exclusivamente a cometer faltas sobre el portero. Es tan sencillo como eso, blanco y negro. Para tener éxito en los tiros libres necesitas un lanzador realmente bueno, necesitas gente que vaya a por el balón, y luego metes al tipo que comete la falta sobre el portero. No es ciencia espacial».
El Chelsea y Liam Rosenior tampoco se libraron de la guerra total de Souness contra la élite de la Premier League. Añadió: «El Chelsea es un grupo de jóvenes reunidos sin una dirección clara. Creo que el entrenador se esfuerza demasiado con su terminología. Asignando «tareas» a los jugadores. Si el entrenador me dijera eso a mí, me habría reído en su cara. Simplemente creo que se esfuerza demasiado por ser un gran entrenador, con su lenguaje corporal y lo que dice. Así que no me sorprende que el Chelsea haya quedado fuera de la Champions League».
Al parecer, el escocés no ha quedado nada impresionado con cómo se ha desarrollado la temporada de la Premier League. Ya sea por el estado de forma de Salah o por las artimañas del Arsenal, el exjugador del Liverpool cree claramente que este año es para olvidarlo.
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