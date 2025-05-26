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Mark Doyle

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Mohamed Salah, Thierry Henry y las mejores temporadas individuales de la historia de la Premier League: la clasificación

Opinion
Premier League
M. Salah
Liverpool
FEATURES
C. Ronaldo
E. Haaland
T. Henry
K. De Bruyne
G. Bale
V. van Dijk
Luiz Suárez
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Manchester United
Arsenal

GOAL repasa las temporadas más destacadas de un solo jugador en la máxima categoría del fútbol inglés desde la temporada 1992-93

Ningún jugador gana un título de la Premier League por sí solo. Es sencillamente imposible que una sola persona lleve a un equipo a la victoria sin contar con un elenco de apoyo excepcional.

Sin embargo, no hay duda de que, a lo largo de toda una temporada, algunos jugadores desempeñan un papel más importante en el éxito de un club que otros, yendo más allá de lo que normalmente se espera de un gran portero, un defensa dominante, un centrocampista polivalente o un delantero completo.

Por supuesto, a veces esas hazañas ni siquiera se ven recompensadas con una medalla de campeón, aunque sus esfuerzos hercúleos suelen ser —y con razón— reconocidos por sus compañeros.

Teniendo todo esto en cuenta, GOAL hace un recuento de las mejores campañas individuales en la historia de la Premier League basándose en estadísticas, trofeos e impacto general...

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Virgil van Dijk (2018-19)

    El Liverpool convirtió a Virgil van Dijk en el defensa más caro de la historia del fútbol cuando lo fichó procedente del Southampton en enero de 2018. Durante la temporada 2018-19, demostró precisamente por qué.

    Los Reds de Jürgen Klopp echaban mucho de menos un central dominante y, con Van Dijk, eso es exactamente lo que consiguieron. Puede que el Liverpool no ganara la Premier League en la primera temporada completa del holandés en el club, pero su presencia era tan imponente y su compostura tan grande que fue elegido jugador del año por sus compañeros de profesión.

    «Creo que no todo el mundo vio de inmediato qué tipo de jugador se esconde en este cuerpo gigantesco», dijo Klopp tras el triunfo de Van Dijk en la PFA, «¡pero ahora todo el mundo lo sabe! Desde el primer momento, estaba muy emocionado por trabajar contigo, ¡y ahora eres el hombre!»

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  • Arsenal FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kevin De Bruyne (2019-20)

    El Manchester City no logró ganar la liga en la temporada 2019-20, pero no fue por falta de esfuerzo por parte de Kevin De Bruyne. El belga es una auténtica leyenda de la Premier League, uno de los mejores jugadores que ha visto el fútbol inglés, y fue un merecido ganador del que fue el primero de dos premios consecutivos al Jugador del Año de la PFA.

    Además de dar 20 asistencias, De Bruyne también marcó 13 goles en la Premier League, demostrando ser el mejor centrocampista ofensivo del fútbol mundial.

    «Siempre ha sido increíble desde que estamos juntos», declaró el entrenador del City, Pep Guardiola, durante la temporada. «Su compromiso es increíble. Es un jugador espectacular».

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-SUNDERLANDAFP

    11Gareth Bale (2012-13)

    Gareth Bale ganó el premio al Jugador del Año de la PFA en 2011, pero su segundo triunfo, dos años más tarde, fue aún más impresionante, ya que el extremo galés marcó 21 goles en liga, su mejor marca personal.

    Muchos de esos goles fueron, además, absolutamente espectaculares, y, como era de esperar, llamaron la atención del Real Madrid, que fichó a Bale procedente del Tottenham en el verano de 2013 por una cifra récord mundial.

    Como señaló el entonces entrenador de los Spurs, André Villas-Boas, el ex lateral izquierdo se benefició enormemente de que le dieran libertad de movimiento en la delantera y estuvo realmente «tremendo» a lo largo de toda la temporada.

  • LIVERPOOL V BLACKBURGetty Images Sport

    10Alan Shearer (1994-95)

    Probablemente, el Manchester United habría ganado todos y cada uno de los títulos de la Premier League durante una década si Sir Alex Ferguson hubiera logrado convencer a Alan Shearer para que fichara por el Old Trafford en el verano de 1992. Sin embargo, el internacional inglés optó por incorporarse al Blackburn Rovers, al que llevó a conquistar su primer título de liga en 81 años en 1995, con 34 goles en 42 partidos.

    Como dijo posteriormente el exdefensa de los Rovers Colin Hendry: «No se puede hablar de aquella temporada sin mencionar a Alan Shearer. Su número de goles lo dice todo sobre él y sobre lo importante que fue para nosotros. Es obvio que se necesitan buenos jugadores en todas las posiciones para ganar la liga, pero se necesitan goles y él era un jugador de talla mundial».

  • Eric Cantona Manchester UnitedHulton Archive

    9Eric Cantona (1992-93)

    El 27 de noviembre de 1992, el Leeds United acordó de forma sensacional vender a Eric Cantona al Manchester United, apenas unos meses después de que este hubiera llevado al equipo de Howard Wilkinson a conquistar el título de la Primera División. Fue un traspaso que cambiaría el curso de la historia del fútbol inglés.

    El United había pasado por grandes dificultades hasta la llegada del francés a Old Trafford. Necesitaban urgentemente un goleador; lo que consiguieron fue un icono. «Tenía ese aura y esa presencia», explicó el excentrocampista del United Paul Ince. «Nos quitó la responsabilidad de encima. Era como si dijera: "Soy Eric, y estoy aquí para ganar el título para vosotros"».

    Cantona hizo exactamente eso, llevando al United a su primer título de liga desde 1967 gracias a su maravillosa capacidad tanto para marcar como para crear goles.

  • Chelsea's John Terry (C) celebrates scorAFP

    8John Terry (2004-05)

    Puede que John Terry no sea del agrado de todo el mundo como persona, pero nadie puede poner en duda sus cualidades como jugador. El héroe de la cantera del Chelsea fue, sin duda, un capitán, un líder y una leyenda, todo en uno.

    Terry pasó casi dos décadas completas en el primer equipo de Stamford Bridge y fue absolutamente fundamental para que los Blues se consolidaran como una de las principales potencias del fútbol inglés. De hecho, Terry fue elegido Jugador del Año por la PFA en la temporada 2004-05, tras llevar al Chelsea a su primer título de liga en 50 años, dirigiendo con maestría una defensa que solo encajó 15 goles en 38 partidos, un récord de la Premier League que aún se mantiene.

    «Es absolutamente increíble», dijo el entonces entrenador del Chelsea, José Mourinho. «Para mí, es el defensa central más completo del mundo».

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    7Erling Haaland (2022-23)

    Ahora resulta curioso pensarlo, pero algunos expertos no creían que Erling Haaland fuera a ser tan goleador en Inglaterra como lo había sido en Alemania, sobre todo tras su discreta actuación en la derrota del Manchester City ante el Liverpool en la Community Shield de 2022.

    Sin embargo, el noruego no tardó en acallar a los escépticos. El delantero marcó dos goles en su debut en la Premier League y acabó batiendo el récord de una sola temporada con 36 goles en solo 35 partidos.

    «Es increíble», dijo Pep Guardiola. «Es una persona única. Es un jugador especial, pero también una persona especial. Es un hito increíble».

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    6Roy Keane (1999-2000)

    Si no fue el centrocampista más dominante que ha visto jamás la Premier League, sin duda fue el más temible. Roy Keane fue el capitán perfecto del Manchester United de Sir Alex Ferguson, un perfeccionista implacable que estableció unos estándares de compromiso con la causa que todos los demás miembros del club simplemente tenían que seguir.

    Keane era obviamente famoso por su tenacidad, pero también era un futbolista fantástico capaz de marcar el ritmo de los partidos, y se encontraba en la cima absoluta de su carrera en la temporada 1999-2000, cuando fue nombrado Jugador del Año tanto por la PFA como por la FWA tras llevar al United a su segundo título consecutivo de la Premier League.

    Ferguson se mostró «encantado» de que Keane recibiera un reconocimiento individual por sus actuaciones increíblemente influyentes y consistentes, pero tampoco pudo resistirse a lanzar una pulla a la FWA por pasar por alto la contribución del irlandés al triplete del United en 1999.

    «Este premio compensa lo del año pasado», dijo el escocés, «cuando pensé que Roy debería haber sido el Futbolista del Año».

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Mohamed Salah (2017-18)

    Tras haber perdido toda su confianza bajo las órdenes de José Mourinho en el Chelsea, Mohamed Salah había relanzado su carrera en la Serie A, primero con la Fiorentina y luego con la Roma, antes de llegar a Anfield en julio de 2017.

    Nadie en Anfield esperaba que el egipcio fuera tan prolífico en la Premier League. No olvidemos que, en realidad, Jürgen Klopp se había mostrado más a favor de fichar a Julian Brandt.

    Sin embargo, Klopp quedó rápidamente impresionado por Salah —al igual que todo el mundo en Inglaterra—, ya que el extremo batió el récord de goles en una sola temporada de la Premier League en su primer año en el club, al marcar 32 goles en 36 partidos.

    Pelé habló en nombre de todos cuando dijo: «¡Menuda temporada! Ha sido fantástico verte jugar».

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Mohamed Salah (2024-25)

    Como no podía ser de otra manera, Mohamed Salah, el único jugador que aparece dos veces en nuestra lista, puede ahora presumir de ser el mejor futbolista de la historia de la Premier League.

    En su octava temporada en la máxima categoría del fútbol inglés, y a sus 32 años, el «Rey egipcio» del Liverpool ha cuajado su mejor campaña hasta la fecha, marcando 29 goles y creando otros 18.

    Con ello, no solo impulsó a los Reds hacia el título con cuatro jornadas de antelación, sino que Salah también igualó el récord de la Premier League en participación en goles (47) establecido por Andy Cole y Alan Shearer durante la era de las 42 jornadas, al tiempo que se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar el premio al Jugador de la Temporada, la Bota de Oro y el Premio al Mejor Creador de Juego en una misma temporada.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-AALBORGAFP

    3Cristiano Ronaldo (2007-08)

    Cristiano Ronaldo demostró ser el mejor jugador de Inglaterra en la temporada 2006-07. La temporada siguiente, el delantero del Manchester United demostró ser el mejor jugador del mundo.

    El portugués había llegado a Old Trafford como un adolescente delgado que presumía de una maravillosa variedad de regates y toques. En 2008, se había convertido en un fenómeno físico, una figura imponente tan poderosa como eficaz.

    Ronaldo marcó 31 goles en solo 34 partidos de la Premier League, ganando no solo la Bota de Oro, sino también la Bota de Oro europea, lo que convirtió su primer Balón de Oro en una mera formalidad.

    «Cristiano se lo merecía de verdad si nos fijamos en lo que ha hecho este año», dijo el exentrenador del United, Sir Alex Ferguson. «Cuarenta y dos goles [en todas las competiciones] desde una posición de extremo es increíble».

  • Thierry Henry of Arsenal celebrates Getty Images Sport

    2Thierry Henry (2002-03)

    Pavel Nedved se sorprendió tanto como todos los demás cuando ganó el Balón de Oro de 2003 por delante de Thierry Henry. «Para mí, Thierry es el mejor delantero del mundo en este momento», declaró el checo en aquel momento, y no se equivocaba.

    Puede que el Arsenal de Henry fracasara en Europa, al no lograr siquiera pasar a las eliminatorias de la Liga de Campeones 2002-03, pero el francés fue imparable en la Premier League, convirtiéndose en el primer (y hasta ahora único) jugador en marcar y dar 20 o más goles en una sola temporada.

    Como dijo el entonces entrenador del Arsenal, Arsène Wenger: «Ninguno de los grandes goleadores de la historia puede compararse con su récord de asistencias».

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Luis Suárez (2013-14)

    Luis Suárez estaba inconsolable tras el dramático empate a 3-3 con el Crystal Palace en Selhurst Park, que acabó de hecho con las aspiraciones del Liverpool al título en la temporada 2013-14, y era fácil entender por qué. Puede que el uruguayo no sea un personaje especialmente simpático, pero nadie discutiría el hecho de que hizo más que nadie por intentar poner fin a la sequía de títulos de los Reds.

    Durante gran parte de la temporada, Suárez fue sencillamente imparable, una fuerza de la naturaleza implacable en la delantera que aterrorizaba a los defensas con su presión y su increíble capacidad para mantener la posesión en los espacios más reducidos.

    Marcó 31 goles en solo 33 partidos de la Premier League, lo que le valió la Bota de Oro y la Bota de Oro Europea, además de ser nombrado Jugador del Año por la PFA y la FWA.

    «Es una combinación poco común: ser un futbolista prodigioso dispuesto a utilizar su talento para asistir desinteresadamente y crear goles para un compañero», escribió más tarde Steven Gerrard en homenaje al hombre al que considera el mejor jugador con el que ha jugado nunca.